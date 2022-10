Fahrerflucht und blinde Zerstörungswut im Südharz

Ein demolierter Ballfangzaun in Pöhlde und eine völlig zerstörte Bücherzelle in Bad Lauterberg bereiten den Zuständigen aktuell wieder Sorgen – und führen zu Unverständnis.

Für den SV Pöhlde ist es nicht der erste Fall von Vandalismus: Erst in diesem Jahr beschmierten Unbekannte das Vereinsheim und einen Container des Sportvereins. Umso größer ist der Ärger über den jüngsten Fall, der sich wahrscheinlich zwischen Montag- und Dienstagnachmittag ereignet haben muss. „Während dem Training am Montagvormittag war noch alles in Ordnung. Aber als am Dienstagnachmittag die nächste Gruppe antrat, war der Zaun schon kaputt.“ Aufgrund der Art des Schadens geht der Verein davon aus, dass es sich um einen Verkehrsschaden handeln muss. Ein Auto würde einen derartigen Schaden nicht anrichten können, es müsse sich um einen Trecker oder Lkw gehandelt haben.

Rund 1000 Euro Schaden sind an dem Zaun entstanden. Foto: SV Pöhlde / Verein

Schwer wiegt für den Verein dabei nicht nur der Schaden an sich. Denn: „Der Fangzaun ist in Teilstücken bis auf seine gesamte Höhe von circa fünf Metern beschädigt worden, somit kommen auf uns Kosten von bis zu 1.000 Euro zu. Das sind Beträge, die einem kleinen Dorfverein extrem wehtun.“. Friedhelm Mügge, 1. Vorsitzender des SV Pöhlde, hat kein Verständnis für die Unfallflucht: „Es ist einfach schade, dass die Person sich nicht bei uns meldet und wir das Ganze jetzt über eine Anzeige lösen müssen.“

Und: „Die Vorfälle im April waren echt nicht ohne, aber die vermutliche Fahrerflucht setzt dem ganzen jetzt die Krone auf“.

Blind gewütet wurde am Sonntagabend zwischen 18.30 und 20.30 Uhr im Kurpark in Bad Lauterberg: Dort wurde die Bücherzelle völlig zerstört. Bücher wurden vor die Zelle geworfen und Scheiben mit einer Barke komplett zerschlagen. Es ist ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro entstanden. Etwa 300 Bücher mussten wegen Nässe und Glassplittern entsorgt werden. Im Kurpark wurden auch noch weitere Beschädigungen vorgenommen.

Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei Bad Lauterberg unter 05524/9630 melden.