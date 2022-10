Wulften. Bei der Kollision von zwei Fahrzeugen in Wulften am Harz ist eine Autofahrerin verletzt worden. Der Polizeibericht.

Blaulicht Junge Frau bei Unfall in Wulften verletzt

Der Unfall ereignete sich demnach am Montag, 24. Oktober, gegen 10.35 Uhr, als ein Fahrer seinen Transporter in einer Einfahrt im Anger rangierte und dann in den fließenden Verkehr einfahren wollte.

Dabei übersah er laut Polizei einen Pkw. Durch den Aufprall wurde dessen 18-jährige Fahrerin verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Schaden: ca. 7.000 Euro.