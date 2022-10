In Herzberg: Ampel regelt Verkehr bis 3. November

Herzberg. Das Forstamt Riefensbeek fällt vom 24. Oktober bis 3. November Bäume im Bereich Herzberg. So wird der Verkehr geleitet.

Eine Ampel regelt vom 24. Oktober bis zum 3. November jeweils in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr den Verkehr auf der Hüttuferstaße am Stadtrand von Herzberg. Das Niedersächsische Forstamt Riefensbeek fällt abgestorbene Bäume im Nahbereich der Lonauer Straße und der Hüttuferstraße.

Rund 70 trockene Gefahrenbäume müssen aus dem Hang oberhalb der Straßen gefällt und aus der Böschung beseitigt werden. Geröll und lockere Steine erschweren die Arbeiten, heißt es dazu in einem Schreiben vonseiten der Niedersächsischen Landesforsten.

Försterin Mona Martin koordiniert die Verkehrssicherung in der Revierförsterei Rehhagen. „Sicheres Fällen der vertrockneten Buchen und Eichen geht nur, wenn der Verkehr auf der Straße ruht. Die Ampel wird kurzzeitig auf Rot gestellt, um die Bäume bergen zu können“, erläutert die Mitarbeiterin der Niedersächsischen Landesforsten.

Als Umfahrung genutzter Kreuzungsbereich ist betroffen

Betroffen ist laut der Niedersächsischen Landesforsten auch der Kreuzungsbereich der beiden Straßen, die aktuell als Umleitung für Sperrungen in der Stadt Herzberg genutzt werden.

Försterin Mona Martin weist Verkehrsteilnehmer auf Wartezeit an der Ampel hin. „Maximal fünf Minuten wird die Rotphase an der Ampel dauern. Pendler sollten eine mögliche Verzögerung auf ihrem Weg einplanen“, rät sie und bittet um Verständnis für die Forstarbeiten. Sie dienen letztlich der Sicherheit aller Straßenbenutzer zwischen Herzberg und Lonau sowie in Richtung Sieber, erklärt Mona Martin.