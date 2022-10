Herz-Katheter-Labor in Herzberg gewährt einmaligen Einblick

Einen Einblick in sonst verschlossene Räume gewährt das Herzberger Klinikum in der kommenden Woche: Am Mittwoch, 26. Oktober, lädt das Herzkatheterlabor der Helios Klinik Herzberg/Osterode um 16 Uhr zu einer Informationsveranstaltung ein.

Eine Herzkatheteruntersuchung wird zur Diagnostik und Behandlung von Erkrankungen des Herzens wie Durchblutungsstörungen des Herzmuskels, Erkrankungen der Herzklappen und Herzkammern sowie zur Behandlung von Herzinfarkten eingesetzt, erläutert Helios in der Ankündigung. Im Herzkatheterlabor werden täglich mehrere geplante Untersuchungen und akute Notfallbehandlungen durchgeführt.

Wie eine Herzkatheter-Untersuchung funktioniert

Am 26. Oktober wird der Ärztliche Direktor und Leiter des Herzkatheterlabors Stephan Matzath erklären, wie eine Herzkatheteruntersuchung funktioniert. Er spricht über die Behandlungsmöglichkeiten und steht für Fragen zur Verfügung.

Wie in der gesamten Klinik gelten auch bei der Informationsveranstaltung einige Präventionsmaßnahmen. So ist die Teilnehmerzahl begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich und unter der Telefonnummer 05521/866 50105 oder per E-Mail an info.herzberg@helios-gesundheit.de möglich.