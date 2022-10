Herzberg. Die bekannte Schauspielerin Muriel Baumeister erzählt in Herzberg am Harz von ihrer persönlichen Geschichte.

Lesung in Herzberg Muriel Baumeister liest in Herzberg aus ihrem „Mutmach“-Buch

„Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben“, so heißt das „Mutmach“-Buch, aus dem die bekannte Schauspielerin und Autorin Muriel Baumeister am 20. Oktober um 19 Uhr in der Christuskirche in Herzberg liest. Die Fachstelle für Sucht und Suchtprävention des Kirchenkreises Harzer Land hat diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Bücherkiste Hattorf organisiert, die bei der Lesung auch mit einem Buchstand vertreten sein wird. Der Förderkreis „Leben ohne Sucht“ unterstützt die Veranstaltung finanziell, sodass der Eintritt frei ist.

Ingrid Baum, Leiterin der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention, freut sich schon und lädt herzlich dazu ein: „Wir freuen uns auf viele Teilnehmende an diesem Abend.“ Wer möchte, kann am Ausgang eine freiwillige Spende für den Förderkreis geben, der die Arbeit der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention kontinuierlich durch finanzielle, ideelle und ehrenamtliche Arbeit unterstützt.

Von der gefragten Schauspielerin zur Alkoholikerin

Mit 22 Jahren war Muriel Baumeister nicht nur junge Mutter und glücklich verliebt, sondern hielt bereits die goldene Kamera in ihren Händen. Viele Jahre lang war sie aus dem deutschen Fernsehen nicht wegzudenken, arbeitete mit Schauspielgrößen wie Jan Josef Liefers und ihrem Mentor Götz George zusammen.

Doch das Leben auf der Überholspur forderte seinen Preis. Muriel Baumeister wurde Alkoholikerin und die Presse zerriss sie dafür in der Luft. Der Alkohol war ihr ein böser Freund, dem sie schließlich mit großem Mut und einer ordentlichen Portion Humor den Kampf ansagte. Inwieweit Muriel Baumeister ihr Glaube dabei half? „Ich hatte das Gefühl nicht alleine zu sein“, sagt die Schauspielerin. So rappelte sie sich auf, wurde trocken und lernte während des Entzugs viel über sich selbst.

Vertrauen in Schöpfung half durch schwierige Zeiten

Welche innere Einstellung sie dabei unterstützte? „Mein Urvertrauen auf das Leben und nicht von Gott/Göttin/Schöpfung verlassen zu sein“, meint die Autorin. Ihre ehrlichen Geschichten gehen unter die Haut. Sie steht zu ihren Fehlern und lacht dem Leben ins Gesicht.

Was die bisher schönste Reaktion im Hinblick auf ihr Buch war? Darauf antwortet Muriel Baumeister: „Meine jüngste Tochter hat mein Buch im Laden gesehen und laut gerufen: ‚Mama, da hat einer Dein Buch gekauft!‘ Und es gab noch einen solchen Gefühlsmoment – in der übervollen S-Bahn!“