„ANNOnature“ – Herzberg hat einen neuen Bio-Laden

Herzberg. Birte Kraszewski eröffnet am Marktplatz in Herzberg am Harz das Geschäft „ANNOnature“. Was es hier gibt.

Blick vom Eingang in einen Teilbereich des neuen Bioladens am Marktplatz in Herzberg.

Neueröffnung in Herzberg: Kürzlich eröffnete Birte Kraszewski am Marktplatz ihr Ladengeschäft „ANNOnature“, einen Bioladen. Zuvor waren die leerstehenden Räumlichkeiten renoviert worden.

Es sei schon immer ihr Wunsch gewesen, sich geschäftlich in dieser Form zu verwirklichen, sagte Birte Kraszewski in einem Gespräch. Da es in Herzberg nichts Ähnliches mehr gebe, das Geschäft in guter Lage liege, und sich ihre Vorstellungen in den Räumlichkeiten verwirklichen ließen, habe sie „zugegriffen“.

Brot und Brötchen vom Bio-Bäcker auf Bestellung

Betritt man den Laden, ist man zunächst überrascht von der Vielfalt: Auf einem Aushang wird auf „Naturprodukte nach alter Handwerkskunst sowie Bio-Produkte, exquisite Genussmittel für Kenner, Genießer, experimentierfreudige Köche und zum Verschenken“ hingewiesen. Man braucht schon etwas Zeit, um alle Bereiche zu erkunden.

Birte Kraszewski (Mitte) mit Ehemann Jens (links) und Sohn Alexander (r.). Foto: Paul Beier

Neben Bio-Gemüse auf der einen und einer Käsetheke auf der anderen Seite sind auch Gewürze und 300 Teesorten im Angebot. Auch Bio-Confiserie und diverse Bonbons aus Omas Zeiten, 24 selbsterstellte Liköre sowie Bio-Weine sind im Sortiment. Brot und Brötchen liefert ein Bio-Bäcker jeweils dienstags und freitags auf Vorbestellung. „Inzwischen häufen sich schon die Brot- und Brötchenbestellungen“, freut sich Birte Kraszewski.

Gemüse landet in Allerlei-Eintöpfen

Nicht verkauftes Gemüse wird nicht weggeworfen, sondern täglich zu „Gemüseallerlei-Eintöpfen“ verarbeitet, so Birte Kraszewski. Den Eintopf kann man in eigenen Gefäßen mitnehmen oder vor Ort in einer Sitzecke verzehren – zum Beispiel gemeinsam mit einem Cappuccino oder Tee. So können Kundinnen und Kunden dem Kauf einen Tee auch probieren. Auch ein großes Angebot an Lebensmitteln für Vegetarier und Veganer, zum Beispiel veganes Schmalz und vegetarische Wurst, sind im Bio-Laden zu erwerben.

Breit ist das Angebot im neuen Bioladen. Foto: Paul Beier

Bei einem Blick in den abgetrennten Bereich „Trend- und Modeschmuck“ findet man Ketten, Ringe und ähnliches aus Silber oder Edelstahl, Steinschmuck, Schals und anderes. Kurzum: Beim ersten Besuch in dem Laden „ANNOnature“ sollte man zum Stöbern schon einige Zeit mitbringen, da es sich um ein Geschäft handelt, wie es noch in dieser Art keines in Herzberg gibt und gab.

„ANNOnature“ in Herzberg: Öffnungszeiten

Geöffnet hat der Laden montags bis freitags durchgehend von 8. bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr. Telefonisch erreichbar ist der Laden unter 05521/99 87 77 und im Internet unter www.annonature.de.