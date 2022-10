Herzberg/Osterode. Die Polizei hat in Herzberg einen mutmaßlichen Serien-Einbrecher verhaftet. Er soll ca. 80 Diebstähle und Einbrüche, auch in Osterode, begangen haben.

Die Polizei war in Herzberg am Harz im Einsatz, nachdem es in der Region zu einer Serie von Einbrüchen und Diebstählen gekommen war.

Blaulicht Polizeibericht 80 Taten: Polizei nimmt Verdächtigen in Herzberg am Harz fest

Fahnder der Polizei haben in der vergangenen Woche in Herzberg am Harz einen mit U-Haftbefehl gesuchten, mutmaßlichen Serieneinbrecher festgenommen. Das meldete die Polizeiinspektion Göttingen am Freitag.

Polizei-Einsatz im Harz: Mutmaßlicher Einbrecher flüchtet durch Gärten

Die Polizei Osterode war dem 28-Jährigen demnach schon seit Längerem auf der Spur. In Herzberg konnten Ermittler den Gesuchten jetzt nach kurzer Verfolgung ergreifen.

Der aus dem Altkreis stammende Mann hatte zuvor versucht, über einen Gartenzaun und durch mehrere Gärten vor den Beamten zu flüchten. Der mutmaßliche Serieneinbrecher wurde dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Göttingen vorgeführt und anschließend in die JVA Rosdorf gebracht.

28-Jähriger soll zahlreiche Diebstähle in Herzberg und Osterode begangen haben

Den Ermittlungen der Polizei Osterode zufolge kommt der 28-Jährige vermutlich für etwa 80 Straftaten in Betracht, darunter diverse Einbrüche in Wohnhäuser und Kleingärten, mehrere Fahrzeug- und diverse Kennzeichendiebstähle sowie Kellereinbrüche. Zuletzt war der Mann wohl in ein Wohnhaus in Herzberg eingedrungen. Bei der Tat stahl er einen Pkw und nutzte ihn zur Begehung weiterer Straftaten, darunter ein Einbruch in ein Haus in Osterode, berichtet die Polizei.

Andere gestohlene Fahrzeuge, so die bisherigen Erkenntnisse, dienten ihm auch zum Transport der Beute aus zahlreichen weiteren Einbrüchen bzw. Diebstählen. Die Polizei stellte in diesem Zusammenhang eine größere Menge mutmaßliches Diebesgut sicher, das jetzt zugeordnet werden muss.

Polizei Osterode: Sachbearbeiter werden nun vorliegende Strafanzeigen aufarbeiten

Dazu sagte die stellvertretende Leiterin des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizei Osterode, Polizeihauptkommissarin Susann Dittrich: „Wir sind froh, dass die Serie durch die Ergreifung des Tatverdächtigen beendet werden konnte. Nun werden die Sachbearbeiter die vorliegenden Strafanzeigen aufarbeiten, damit diese schnellstmöglich durch die Staatsanwaltschaft Göttingen angeklagt werden können.“

Die weiteren Ermittlungen dauern an, so die Polizei abschließend.

Lesen Sie heute außerdem aus Herzberg am Harz: