Hattorf: Steuerlast-Einsparungen und Energiekosten mindern

Hattorf. Steuerlast und Energiekosten sparen sind angesagt in der Samtgemeinde: In der jüngsten Sitzung wurden hierfür Maßnahmen beschlossen.

Energie sparen und Bauhofleistungen standen im Mittelpunkt der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates in Hattorf.

In der Sitzung ging es unter anderem um die Bauhofleistungen. Hier war man sich einig, ab 2023 keine Kostenerstattungen mehr für Bauhofleistungen zwischen der Samtgemeinde und den Mitgliedsgemeinden zu erheben. Das hat den Hintergrund, dass mit dem Steueränderungsgesetz verabschiedete Neuregelung der Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts zahlreiche Auswirkungen auf die Besteuerung der öffentlichen Hand haben. Betroffen seien hiervon insbesondere Kommunen.

65.000 Euro Steuerlast sparen

Demnach könnten auch die Bauhofleistungen umsatzsteuerpflichtig werden. Zur Vermeidung dieser Steuerpflicht besteht die Möglichkeit der Realisierung der Bauhofleistungen über die Samtgemeindeumlage. Mit dieser Regelung würde die Samtgemeinde 65.000 Euro an Steuerlast sparen. Außerdem wurde auch der Energiesparplan für Liegenschaften beschlossen. So wird es eine Komplettschließung des Rathauses im Zeitraum vom 27. bis 30. Dezember geben, mit dem Ziel der Einsparung von Strom.

Dort soll in dem Zeitraum auch eine dauerhafte Abschaltung aller Durchlauferhitzer/Einzelboiler an Handwaschtischen erfolgen. Zudem soll in Sportstätten Strom und Gas in den Ferienzeiten gespart werden durch Abschaltung der zentralen Warmwasserbereitung. Die Einsparungen sollen nicht nur für eine Verminderung des Energieverbrauchs, sondern haben auch einen finanziellen Hintergrund. Denn aufgrund einer Mitteilung des Energieversorgers Harz Energie müssen die aktuellen Energieaufwendungen für die Haushaltsplanung 2023 deutlich angepasst werden.:Die Aufwendungen für Strom 2022 sind für die Haushaltsplanung 2023 mit einem Steigerungsfaktor von 3,5 zu multiplizieren, bei Gas ist mit einem Faktor von 7,3 zu rechnen. Die Mehrkosten, die dadurch im Vergleich zum Vorjahr entstehen, belaufen sich für Strom und Gas auf 404.328,40 Euro für die Samtgemeinde. Dabei sind die Mehraufwendungen für die Abwasserbeseitigung und der Energiebedarf Wasserwerk nicht enthalten, da diese durch Gebührenanpassungen aufgefangen werden sollen.

Neue Schulleiterin berufen

Außerdem wurde in der Sitzung die neue Schulleiterin der Grundschule Hattorf, Kathrin Ahrens, in den Schulausschuss der Samtgemeinde berufen. Georg Wipke (SPD) sagte, dass es terminlich mit den Sitzungen und Übermitteln der Vorlagen nicht so glücklich gelaufen sei. „Wir haben einen Jahresterminkalender, und die Unterlagen haben wir am 15. September erhalten, einen Tag vorher hatten wir Fraktionssitzung“. Man entscheide im Samtgemeinderat pro Jahr über mehrere Millionen Euro, da müsse man gut vorbereitet sein, so Wipke, der fragte, ob die Verwaltung zukünftig in der Lage sei, die Unterlagen zeitnah bereit zu stellen. Diesbezüglich versprach die Verwaltung Besserung.