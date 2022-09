Fernsehen Hattorf im TV: Dorfmuseum Meierhof kommt am Sonntag im NDR

Für einen Bericht über das Dorfmuseum besuchte der NDR den Meierhof in Hattorf.

Hattorf. Ereignisreicher Drehtermin: Das Dorfmuseum Meierhof in Hattorf am Harz ist am Sonntag im Fernsehen zu sehen.