Freibad Sieber wird eingewintert – Rückblick auf 2022

Nach dem „Auswintern“ im Frühjahr stand jetzt das „Einwintern“ auf dem Terminkalender der Freibadfreunde Sieber e.V.. Zu dem Arbeitseinsatz trafen sich kürzlich die Vereinsmitglieder im Freibad.

Unter anderem wurde trotz teilweiser Schauer und kräftigem Wind der Beckenrand mit Eispolstern abgedeckt. Sie dienen wie in den vergangenen Jahren als Schutz vor Beschädigungen durch Eis, da das Wasser im großen Becken verbleibt. Das Kinderbecken wurde geleert und abgedeckt.

Zur Beendung der Saison sei man mit dem Besucheraufkommen in diesem Jahr sehr zufrieden, sagte der 1. Vorsitzende Andreas Reicher. Mit der Vervierfachung der Besucherzahlen im Vergleich zu den Vorjahren habe man nicht gerechnet, aber sich darüber sehr gefreut.

Über 200 Mitglieder im Verein

Mit inzwischen über 200 Mitgliedern sei der Verein auf einem guten Weg, so Reicher. Aber es bleibe noch viel zu tun. Vor einiger Zeit hatten die Mitglieder sich zur sechsten Jahreshauptversammlung im Freibad getroffen. Begrüßen konnte der 1. Vorsitzende Andreas Reicher neben zahlreichen Mitgliedern auch den Ortsbürgermeister Andreas Mund und den Bürgermeister der Stadt Herzberg Christopher Wagner.

Zur Freude von Reicher wurde im Jahr 2021 mit 33 neuen Mitgliedern die Marke 200 übersprungen. Nach den Berichten der Kassenwartin Iris Kloss-Gödecke und dem Bericht des Kassenprüfers Lorenz Bothor wurde der Gesamtvorstand einstimmig von den Mitgliedern entlastet. Der erzielte Überschuss wurde in die Rücklage gestellt, um daraus unter anderem ein Maschinenhaus für die UV-Anlage zur Sicherstellung der Wasserqualität vornehmen und eventuelle Reparaturen finanzieren zu können.

In seinem Grußwort bezeichnete Christopher Wagner den Verein als Vorzeigemodell und lobte dessen tolle Ideen, die die Stadt Herzberg – wo möglich – tatkräftig unterstützt. Andreas Mund freute sich darüber, dass der Verein auch zahlreiche Mitglieder aus dem Umfeld von Sieber und einige Touristinnen und Touristen verzeichnen konnte. Sie verbringen gerne Urlaub in Sieber und unterstützen den Verein nach Kräften.

Von der Inbetriebnahme des vorhandenen Blockheizkraftwerkes des Bades habe man auf Grund der explodierenden Gaspreise vorübergehend abgesehen, so Reicher in seinem Bericht. Auf jeden Fall sei man bestrebt, durch die geplante Installation einer UV-Anlage im Jahr 2023 wieder Wasser aus dem Tiefenbek zur Beckenbefüllung in der geforderten Hygienequalität zu nutzen, um nicht Trinkwasser einsetzen zu müssen, sagte Andreas Reicher.

Blue Night auch 2023 geplant

Den abschließenden Hinweis auf die „Vierte Blue Night“ im blau illuminierten Freibad stieß nicht nur bei den Mitgliedern auf Interesse, so Reicher weiter. Zu dem bekanntgegebenen Termin fanden sich zahlreiche Gäste im Freibad ein, um sich nach zweijähriger Corona-Pause mit Getränken und Grillspezialitäten von den Kiosk-Betreibern Birgit Keck und Thomas Ilgner und musikalischer Unterhaltung von Jack Haunt unterhalten zu lassen. Wer wollte, konnte die Gelegenheit zum Eintauchen in das blauilluminierte Wasser im Schwimmbecken bei Nacht nutzen und genießen. Für das kommende Jahr 2023 habe der Vereinsvorstand schon zahlreiche Events – aber auch etliche Arbeitseinsätze – auf seiner Agenda, verraten die Freibadfreunde.

Und auch Lob gab es auszusprechen: Der Dank Reichers galt unter anderem der beständigen Crew der Badeaufsichten, den Grünflächenpflegern Jens Riefenstahl und Markus Gödecke sowie allen ehrenamtlichen Helfern und Unterstützern aus der Ortswehr bei den Aus- und Einwinterungsarbeiten im Frühjahr und Herbst. Besondere Anerkennung zollte er dem Team des Kioskbetreibers, das großen Anteil an den positiven Bewertungen der Badegäste hatte.