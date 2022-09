Endlich wieder feiern soll es für den PCC Pöhlde an diesem Wochenende heißen – genau wie hier am Büttenabend im Jahr 2020.

Party am Wochenende Carneval Club Pöhlde feiert Festival der Kostüme

Pöhlde. Dieses Jahr wird es wieder steigen: Das Festival der Kostüme des Pöhlder Carneval Clubs. Am kommenden Samstag und Sonntag hat der Verein viel für die Besucher geplant.

„Wir haben so lange keinen Karneval gefeiert. Aber wir wollen endlich mal wieder unsere Mädels und auch Besucher tanzen sehen. Am liebsten bei schönstem Sonnenschein, kühlen Getränken und viel Musik bei einem richtig guten Open-Air“, schreibt der Carneval Club Pöhlde auf seiner Internetseite. Vier DJs sollen den Clubmitgliedern und Gästen dabei einheizen.

Samstag steigt die Party, Sonntag klingt ein Familientag das Event aus

Am Samstag, dem 17. September, startet der PCC morgens mit den Wagenbauerspielen. Auch befreundete Vereine sind herzlichen eingeladen, wie sie betonen. Zu gewinnen gebe es dabei kühle Getränke, und für alle aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer sei der Eintritt am Nachmittag/Abend frei. Ab 16 Uhr beginnt das Festival der Kostüme. Als DJs treten Stefan Vieth von SV-Events, DJ Chris Decay, und Jannik von Klangvoller auf. Bjorn MtC werde an dem Samstag mit dem Warm-Up starten. Und auch für das leibliche Wohl werde gesorgt: Es gibt verschiedene Essensstände, Getränke, Cocktails, Bier und Eis.

Die Garden des PCC wird ebenfalls wieder auf der Bühne stehen. „Wir haben auch noch eine Überraschung im Ärmel“, so der PCC – verraten wollen sie diese aber noch nicht.

Am Sonntag möchte es der Carneval Club ruhiger mit einem Familientag angehen lassen. Ab 11 Uhr findet ein Früh-Shoppen statt. Dabei werde es eine Hüpfeburg, Auftritte der Jugendgarden und verschiedene Kuchen geben. Der Eintritt hierfür ist frei.