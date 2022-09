Tarifanpassungen: Helios-Klinik Herzberg stänkert gegen Verdi

Mit vollem Einsatz streikte das Personal des Herzberger Krankenhauses am Tag der Pflege im Mai.

Anfang September hat die Gewerkschaft Verdi das Angebot des Klinikkonzerns Helios für Tarifanpassungen der Pflegekräfte angenommen. Nun äußerte sich die Herzberger Klinik erstmals zu dem Prozedere: Es liege ein Abschluss vor, der aus ihrer Sicht für beide Seiten realistisch und tragbar sei.

Einen Seitenhieb gegen die Gewerkschaft kann sich Helios Herzberg/Osterode in dem Statement aber nicht verkneifen: „Diese Einschätzung wird von den Verhandlungsführern der Gewerkschaft offensichtlich nicht geteilt, Verdi-Offizielle haben gegenüber den Medien von einem ungerechten Angebot gesprochen. Doch auch wenn das Ergebnis nicht im Sinne der Verhandlungsführer ausgefallen ist und sie deutliche Kritik an der Entscheidung ihrer Mitglieder äußern, so bleibt es doch ein Votum, das für alle Seiten zu akzeptieren ist.“

„Lohnsteigerung zu gering“

Das Verhandlungsergebnis sieht Lohnsteigerungen von insgesamt 250 Euro in zwei Schritten, eine steuer- und abgabenfreie Sonderzahlung in Höhe von 850 Euro und einige Zulagen für Beschäftigte auf besonderen Stationen vor.

Von Verdi hieß es einige Tage zuvor: „Angesichts der aktuellen Kostensteigerungen sind die vom Konzern zugestandenen Lohnsteigerungen zu gering“, so Julia Niekamp, Verdi-Verhandlungsführerin. Für ein besseres Ergebnis wäre jedoch eine deutliche Ausweitung und Intensivierung der Arbeitskämpfe notwendig gewesen – hierzu zeigten sich laut Verdi zu wenige Beschäftigte bereit. Bereits für das vorliegende Ergebnis mussten mehrere Streiktage und betriebliche Aktionen durchgeführt werden.

„Es ist erneut deutlich geworden, dass ein Konzern wie Helios keine Geschenke verteilt“, bilanziert Niekamp. „Deshalb beginnen wir bereits jetzt mit der Vorbereitung auf künftige Tarifauseinandersetzungen, um mit mehr Durchsetzungsfähigkeit angemessene Verbesserungen durchzusetzen.“

Mitglieder-Abstimmung

Verdi hatte die bei Helios beschäftigten Mitglieder zu einer Abstimmung über das letzte Konzern-Angebot bis Ende August aufgerufen. Über das Ergebnis herrschte einige Tage Unklarheit, schlussendlich kam aber heraus, dass sich nicht genug Mitglieder an der Abstimmung beteiligt hatten.

Die Verhandlungsführung von Verdi war vor der Abstimmung ohne ersichtlichen Grund über Wochen nicht erreichbar, so dass eine kritische Begleitung der Verhandlungen nicht möglich war.