„Catch & Clean Day“ in Hattorf

Angeln und Säubern: Am vergangenen Samstag, 3. September, nahm der Fischereiverein Hattorf/Herzberg und Umgebung am „Catch & Clean Day 2022“ teil.

Vom Fischereiverein Hattorf/Herzberg und Umgebung nahmen insgesamt 15 Mitglieder aktiv an der Müllsammelaktion teil. Pünktlich um 9 Uhr traf man sich dafür am Vereinsheim am Oderparksee in Hattorf, um von dort aus gemeinsam in den Tag zu starten. Aufgeteilt in zwei Gruppen begann dann für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das muntere Müllsammeln. Rund um den Oderparksee und einer Teilstrecke der Sieber in Hattorf wurden von den Mitgliedern des Fischereivereins insgesamt rund zehn Müllbeutel gefüllt und bei der Aktion unter anderem sogar ein altes, defektes Fahrrad gefunden.

Menge des Mülls erschreckend

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen im Anschluss an das gemeinsame Sammeln zu dem gleichen Fazit: „Ziemlich erschreckend wie viel Müll tatsächlich in der Natur liegt und noch viel erschreckender, wie viel Müll unterhalb der Wasseroberfläche zu finden ist“. Nach drei Stunden Müllsammeln gab es dann eine Mittagspause bei Bratwurst und kalten Getränken. Bei den recht hohen Temperaturen am vergangenen Samstag war dies eine sehr willkommene Pause, so der Verein. Im Anschluss sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann noch gemeinsam am Oderparksee angeln gegangen, um auch dem zweiten Teil des Mottos „Catch“ gerecht zu werden, berichtet der Verein.

Insgesamt war es trotz des großen Müllfundes ein sehr schöner und erfolgreicher Tag für die Mitglieder, bilanzieren die Angelfreunde: „Es ist ein sehr gutes Gefühl, etwas für die Umwelt und die Natur geleistet zu haben und zeigt, wie einfach es sein kann, wenn solche Aktionen öfter stattfinden und/oder jeder seinen Müll direkt ordnungsgemäß entsorgen würde. Wir werden definitiv auch im kommenden Jahr wieder teilnehmen und würden uns dann über noch mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer freuen.“

Ein großer Dank gelte seitens des Fischereivereins der Gemeinde, welche sich angeboten hat, den gesammelten Müll im Anschluss zu entsorgen.

Das ist der „Catch & Clean Day“

Dieses Event wurde ursprünglich von zwei Anglern aus dem Kreis Gifhorn im vergangenen Jahr ins Leben gerufen und soll niedersachsenweit möglichst viele Angelvereine dazu aufrufen, nicht nur gemeinsam angeln zu gehen, sondern auch aktiv ihre Gewässer und die Natur sauber zu halten und gemeinsam Unrat und Müll einzusammeln.

Unterstützt wurde diese Aktion vom niedersächsischen Angelverband, der kostenfreie Müllbeutel für jeden Verein zum Einsammeln zur Verfügung stellte. Durch diese Aktion, die auch nicht selten ihre Runde in den sozialen Medien macht, möchte man aber nicht nur immer mehr Anglerinnen und Angler sowie Vereine, sondern auch Passantinnen und Passanten darauf aufmerksam machen, sich um ihre Gewässer und die anliegende Natur zu kümmern, regelmäßig Müll einzusammeln und diesen – im besten Fall – auch gar nicht erst entstehen zu lassen.