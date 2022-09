Katzen-Ausstellung im Harz: 150 Stubentiger präsentieren sich

Hattorf. Exoten auf vier Samtpfoten: Am Wochenende des 17. und 18. September werden rund 150 verschiedene Katzen in Hattorf am Harz ausgestellt.

Der gemeinnützige Verein „Katzenfreunde Norddeutschland e.V.“ (KFND), Sitz Osterode, lädt am Wochenende des 17. und 18. September zu seiner traditionellen Ausstellung ein.

Dafür wird zum ersten Mal das Dorfgemeinschaftshaus Hattorf an beiden Wochenendtagen in der Zeit von 10 bis 17 Uhr seine Pforten öffnen. Am Samstag und am Sonntag werden jeweils rund 150 verschiedene Stubentiger in 20 Rassen – von der Hauskatze über die Thai-Katze, der Britisch Kurzhaar bis hin zu Maine Coon – zu sehen sein, deren Besitzerinnen und Besitzer aus dem ganzen Bundesgebiet anreisen werden.

Katzen-Ausstellung im Harz: Richter bewerten Zuchttiere

Bei dieser Schau werden fünf internationale Richterinnen und Richter die Zuchttiere bewerten. Denn jeder Aussteller strebt mindestens ein „vorzüglich“ an. Es werden Champions bis hin zum „World Champion“ jeder Rasse gekürt. Außerdem werden die Rassen im Laufe beider Tage vorgestellt.

Bei der Sondershow werden am Samstag und am Sonntag die Farben der Tiere aufgeschlüsselt. Selbstredend dürfen die Besucherinnen und Besucher nicht bloß schauen, sondern auch das Gespräch mit den Züchtern suchen. Weiter findet wieder die mit rund 800 Preisen bestückte Tombola zugunsten des Katzenschutzes statt.