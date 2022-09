Baustelle Herzberg: Start mit ersten Ärgernissen

Seit Montag sind die Absperrungen und Umleitungsstrecken für den ersten Bauabschnitt der Sanierung der Herzberger Ortsdurchfahrt aktiv – und sorgen für gemischte Gefühle.

Stockender Verkehr, Lastwagen in Straßen, in denen sie verboten sind und Probleme mit Strecken für Fußgänger und Autofahrer: Die Umleitungen sorgen für Verwirrung, in Ortsgruppen häufen sich Beschwerden über rücksichtslose Verkehrsteilnehmer und Probleme mit den Strecken.

So macht ein User seinem Ärger Luft: „Wie kommt es, dass noch so viele Lkw die Ortsdurchfahrt nutzen? Sollte diese Strecke nicht für Lkw gesperrt sein?“ Eine andere Userin pflichtet dem bei: „Vielleicht sollten die Durchfahrtsverbotsschilder, die aus Richtung Gieboldehausen aufgestellt sind, größer sein.“

Ein anderer User drückte sein Unverständnis darüber aus, wieso die alte Straße von Herzberg nach Hörden eine Einbahnstraße ist. „Die Einbahnstraße wäre ja okay, wenn man wenigstens die Abfahrt Aschenhütte Richtung Osterode dann auch für Autos aufmachen würde. Ich finde die ganze Planung für Pendler mehr als unglücklich“, so eine andere Userin. Jemand merkt an: „Hat bei der ganzen Planung jemand an die Fußgänger gedacht? Ich muss täglich zwei Mal rüber um zur Arbeit zu kommen, höhe Euronics. Auch Kinder haben wir beobachtet, die mit Mut zur Lücke die Straße überquert haben.“

„Nehmen die Meldungen sehr ernst“

Andere mahnen zur Geduld: „Freut euch, dass sie Straße endlich wieder vernünftig ausgebaut wird. Für die Bauzeit kann man die Einschränkungen in Kauf nehmen.“

Kerstin Bührmann von der Stadt Herzberg kann die Bedenken nachvollziehen, aber auch zeitgleich beruhigen: „Derzeit sammeln wir alle Anmerkungen und Beschwerden unserer Bürgerinnen und Bürger und wägen diese genau ab. In dringenden Fällen, wie bei der Regelung für Lkw-Fahrer, justieren wir sofort nach. Alle anderen Anmerkungen, wie die von besorgten Fußgängern bezüglich zusätzlicher Zebrastreifen, werden wir dann am kommenden Montag nach unserer ersten „Testwoche“ der Baumaßnahme besprechen und auch einige dieser Punkte umsetzen.“

In diesem Zusammenhang weißt Bührmann darauf hin, dass auf der Homepage der Stadt unter „B243“ ein Formular zu finden ist, über das Betroffene ihre Anmerkungen übermitteln können. „Wir nehmen die Meldungen sehr ernst und beschäftigen uns mit ihnen. Aber eine perfekte Lösung zu Beginn einer solchen Großmaßnahme kann eben niemand auf Anhieb finden.“