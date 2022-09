Schlossturm in Herzberg ist fertig restauriert

Sie ist erfolgreich abgeschlossen worden, die Restaurierung des Schlossturms des Wulftenschlosses in Herzberg. Und – wie der Förderverein berichtet – das auch noch genau rechtzeitig zu einem besonderen Feiertag in der Geschichte des Anwesens.

„In luftige Höhe haben sich die Restauratoren des Schlossturms in der vergangenen Woche begeben, um noch rechtzeitig zum Tag des offenen Denkmals den Schlossturm in voller Pracht präsentieren zu können“, berichtet Manfred Kirchner, 1. Vorsitzender des Fördervereins. So wurde im letzten Zug ein abschließender Schutzanstrich aufgetragen, erklärt Restaurator Christoph Jarzebski.

Der besagte Restaurator wird auch am Tag des offenen Denkmals im Schloss Herzberg am kommenden Sonntag, 11. September, über seine Arbeiten am Schlossturm und dessen Restauration berichten. Und sicher, so Manfred Kirchner, wird Jarzebski auch auf Fragen zu seinen Arbeiten eingehen.

Kurzvortrag über den Herzog

Weiter wird der 1. Vorsitzende vom Förderverein Schloss selbst in einem Kurzvortrag auf den Auftraggeber für Schlossturm und Sieberflügel, Herzog Christian Ludwig eingehen, dessen 400. Geburtstag am Tag des offenen Denkmals gefeiert werden soll (wir berichteten).

Die Vorträge im Rittersaal beginnen an dem besagten Tag um 10.30 Uhr.