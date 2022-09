Windpark Pöhlde: Sechs Windkraftanlagen geplant

Herzberg. Der SPD-Ortsverein informierte in einer Infoveranstaltung über das Windpark-Projekt im Herzberger Ortsteil Pöhlde und den dadurch generierten Strom.

Die saubere Energie durch Windkraftanlagen in Deutschland deckt den Stromverbrauch von Millionen Haushalten. Wie die Anlagen funktionieren, erklärt das Video.

Erneuerbare Energie- So funktionieren Windräder

Am Mittwoch veranstaltete der SPD-Ortsverein Herzberg eine Infoveranstaltung zum geplanten Windparkprojekt in Pöhlde.

Anwesend waren auch die beiden Bundestagsabgeordneten Timon Gremmels und Andreas Philippi sowie Dr. Ostwald; der Geschäftsführer des Unternehmens NWind, Nils Niescken, sowie ein Vertreter der BayWa re. Letztere beiden sind die verantwortlichen Unternehmen für die Umsetzung des Vorhabens.

Die Stadt war in Form von Kerstin Bührmann vertreten. Zusammen stellten sie den Anwesenden die aktuellen Pläne und Konzepte für den Windpark in Pöhlde vor und gingen auf Fragen aus dem Publikum ein.

Windräder in Herzberg-Pöhlde: So sehen die Pläne aus

Und so sehe der aktuelle Stand aus: Zu den aktuellen Plänen zähle eine großangelegte Fläche zwischen Pöhlde und Herzberg, welche nach aktuellen Überlegungen Platz für sechs Windkraftanlagen des Typs Vesta V162 haben soll. Diese Anlagen seien in der Lage 73,9 Megawattstunden pro Jahr zu produzieren und somit beispielsweise 21.120 Drei-Personen-Haushalte zu versorgen.

Dr. Ostwald gab außerdem einen Ausblick auf zukünftige Speichermöglichkeiten für den produzierten Strom durch Batterien, Pumpspeicherkraftwerke und vor allem durch Umwandlung des Stroms in Wasserstoff. Bis die Windkraftanlagen jedoch an den Start gehen, würden nach Geschäftsführer Niescken mindestens noch dreieinhalb Jahre vergehen.

Für die Bevölkerung und Unternehmen solle es zudem die Möglichkeit geben, durch den produzierten Strom in Form von Bürgerstromtarifen zu profitieren, so der SPD-Ortsverein. Zudem werde es ein Beteiligungsverfahren geben. Auch an die Tierpopulation wolle man denken und habe Konzepte für den Artenschutz erarbeitet.