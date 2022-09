Am Mittwoch gegen 10 Uhr wurde der Polizei Osterode eine kuriose Fundsache gemeldet: Ein Spaziergänger hatte in Hattorf, am Rande eines Feldweges in Verlängerung der Uferstraße, einen Zigarettenautomaten gefunden.

Aufgebrochener Zigarettenautomat liegt in Feld im Harz

Da der Automat Aufbruchspuren aufweist, handele es sich augenscheinlich um Diebesgut, berichtet die Polizei weiter. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter Telefon 05522/508-0 zu melden.