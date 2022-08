Mit Live-Musik Bier- und Weinfest am Samstag in Herzberg

Aus Fußgängerzone wird Festplatz: Am Samstag findet das Wein- und Bierfest statt.

Herzberg. Feiern in der Fußgängerzone: Das können Interessierte am Samstag in Herzberg bei dem 2. Bier- und Weinfest.