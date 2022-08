Spielplatz Sieber soll wieder frei werden

Das gut besuchte Freibad, ein voll besetzter Campingplatz – und direkt daneben ein Abenteuerspielplatz, durchzogen von rot-weißem Absperrband. Viele der Geräte wurden jüngst durch den TÜV gesperrt – der Ort Sieber möchte das nun ändern.

Bereits im Juni machte sich der TÜV, bestellt von der Stadt Herzberg, ein Bild vor Ort, erinnert sich Ortsbürgermeister Andreas Mund. Das Ergebnis: Beide Rutschen, das große Klettergerüst und der Turm mit Trichternetz mussten daraufhin geschlossen werden. Nach einem Ortstermin mit den Zuständigen der Stadt Herzberg habe sich Munde – zusammen mit der Verwaltung von Sieber – an die Umsetzung der Mängel gemacht.

An dem Turm mit dem Trichternetz wird das Netz entfernt und die Balken auf Sitzhöhe abgesägt, um daraus eine Sitzecke zu machen. Das blaue Spielgerüst wird auf 30 Zentimeter ausgekoffert und mit geeignetem Kies als Fallschutz versehen. Hierfür habe Mund bereits ein Kostenangebot eingeholt, das nicht einmal halb so hoch gewesen sei, wie die Zahlen, die die Amtsinhaber errechnet hatten, schilder der Ortsbürgermeister. „Mir war wichtig, dass damit auch gleich mit den Arbeiten angefangen werden kann.“ Das ausgekofferte Material könne ebenfalls für verschiedene Ausbesserungen auf dem Spielplatz verwendet werden.

Viel zu besprechen gab es mit Blick auf die große Rutsche mit hölzernem Aufgang. Foto: Andreas Mund / Privat

Der Rutschenturm könne hingegen so nicht mehr betrieben werden. „Es wurden zwischenzeitlich auch schon die Absperrungen weggerissen, weshalb die Wendeltreppe kurzfristig abgebaut wird.“ Über ein mögliches Versetzen der Rutsche waren bei dem Ortstermin alle offen. „Besonders, da sich die Rutsche sehr gut auseinanderbauen lässt“, erklärt Andreas Mund. Ein möglicher neuer Standort sei am Aufgang zur großen Rutsche im ersten Knick nach unten zum Weg. „Dies wäre natürlich ein größeres Unterfangen.“

An der Wellenrutsche soll das Seil wieder in korrekter Weise befestigt werden. „Wie der Mitarbeiter vom Bauhof berichtete, war dieses Seil von Beginn an an beiden Enden befestigt. Ein vorheriger Prüfer hatte dann aber geraten, es frei schwingend umzubauen. Hier gehen die Meinungen bei verschiedenen Prüfern wohl gut auseinander. Vermutlich ist das auch bei den anderen Gerätschaften so“, mutmaßt Mund.

Zusätzlich werde an der Wellenrutsche ein Balken installiert, welches das befahren mit Fahrrädern verhindert. Über eine Ausbesserung wurde auch gesprochen, da es aber nicht explizit vom TÜV erwähnt wurde bleibe der Zustand erstmal so wie er ist.

„Für den Einstieg der großen Rutsche kam entweder in Frage, den vorhandenen Metallsteg zu verlängern oder einen Treppenaufgang zum Rutschenanfang zu erstellen. Beides würde größere Umbaumaßnahmen verhindern. Die Holzplattform wird sowieso verschwinden. Wir haben auch noch die Hoffnung, die originalen Unterlagen des Herstellers ausfindig zu machen.“ In diesem Falle würde für die Rutsche nach alter Norm Bestandschutz bestehen – zusammen mit anderen Auflagen. Ob dies die Fallhöhe auf der gesamten Rutschenlänge einschließt, habe keiner der Zuständigen sagen können. „Auch das Bergdörfer-Förderprogramm wurde angesprochen und vorgeschlagen, beim abgängigen Rutschenturm auf das große geplante Spiel und Klettergerüst zu verzichten und auf dem dann entstehenden Plateau etwas zu errichten. Das sollte aber wohl am besten im Überörtlichen Arbeitskreis angesprochen werden“, betont der Ortsbürgermeister.