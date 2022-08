Einsatzreiche Tage für die Feuerwehr Herzberg

Herzberg. Die Feuerwehr aus Herzberg am Harz musste am Wochenende insgesamt sechs Mal ausrücken. Das war passiert.

Nach den beiden Einsätzen vom Freitagabend, kam es am Wochenende zu vier weiteren Alarmierungen für die Feuerwehr Herzberg.

Brandmeldeanlage löst aus

So wurde, laut Ortsbrandmeister Uwe Bock, am Samstagnachmittag gegen 14.30 Uhr die Brandmeldeanlage in einem Herzberger Industriebetrieb ausgelöst. Nach einer umfangreichen Kontrolle der Bereiche konnte jedoch kein Feuer festgestellt werden. Es handelte sich um eine technische Störung in einer Funkenlöschanlage. Die Einsatzstelle konnte nach etwa einer Stunde wieder an die Betriebsverantwortlichen übergeben werden.

Starker Feuerschein

Am frühen Sonntagmorgen gegen 1 Uhr nachts wurde dann ein starker Feuerschein im Bereich Homannweg/Heinrich-Heine-Straße gemeldet. Mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften wurde die Einsatzstelle angefahren. Vor Ort konnte zwar kein Feuerschein, aber ein starker Brandgeruch wahrgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Anruferin konnte die Ursache in einem Garten gefunden werden: Es stellte sich heraus, dass es sich um ein Feuer in einer Feuertonne handelte. Die Bewohner wurden durch die Polizei ermahnt, dass bei dieser Trockenheit ein solches Feuer nicht angebracht sei. Die Bewohner löschten es daraufhin eigenständig.

Türöffnung

Gegen 1.30 Uhr, noch auf der Rückfahrt vom ersten Einsatz, wurde die Feuerwehr von der Leitstelle Göttingen per Funk erneut alarmiert. Im Dr. Hermannes- Weg musste eine Wohnungstür geöffnet werden, um dem Rettungsdienst Zugang zu einem gestürzten Patienten zu ermöglichen. Hier waren die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften, der ASB-Rettungsdienst aus Barbis mit zwei Einsatzkräften und die Polizei Herzberg mit zwei Beamten vor Ort.

Rettungsdienst unterstützt

Am Sonntagmittag gegen 12 Uhr musste die Feuerwehr Herzberg erneut zu einer Türöffnung zum Schulberg ausrücken. Auch hier benötigte eine gestürzte Person rettungsdienstliche Hilfe. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr hatte aber ein Nachbar die Wohnungstür mit einem Schlüssel geöffnet. Hier unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst beim Transport des Patienten zum Rettungswagen. Vor Ort war die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften. Der Rettungsdienst der DRK- Rettungswache Herzberg war mit einem Rettungswagen und zwei Einsatzkräften vor Ort.