Wulften berät über Brücken, Silbersee und Naturschutz

Das Baugebiet in der Feldstraße, Naturschutz und der Silbersee standen auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Wulftener Ausschusses für Entwicklung, Bauen und Finanzen (EBF). Einen genauen Blick warf das EBF-Gremium zudem auf einige der Brücken im Ort – dabei wurde allerdings nicht alles Gesehene für gut befunden.

In 90 Minuten wurde sich in einem umfangreichen Rundgang nicht nur die einstige Eisenbahnbrücke angeschaut, sondern auch die Brückenbauwerke in der Gartenstraße und der Bebergasse. Nicht alles wurde dabei von den Gremiumsmitgliedern für gut befunden. Der Rundgang endete in der alten Schule am Tieberg, um die inhaltsreiche Tagesordnung zu diskutieren und auch Beschlüsse zu fassen.

Auf Feldstraße konzentrieren

Zu dem Punkt „Ausweisung eines neuen Baugebietes“ war man sich einig, sich für dieses Vorhaben auf die Feldstraße zu konzentrieren, denn eine Fläche beim Sportplatz oder am Silbersee auszuweisen sei nach Ansicht aller Ausschussmitglieder keine kluge Idee. Ausschussvorsitzender Klaus Deppe betonte, dass sich die Feldstraße zwar als B-Platz herauskristallisiert habe, aber die Verwaltung müsse trotzdem erst einmal ausgiebig prüfen, ob dieses Vorhaben realisierbar sei. Man war sich aber auch darin einig, nicht die gesamte Fläche, die einigen Häusern Platz böte, in einem Zug auszuweisen. Denn dieser Schritt könnte im Nachhinein auch ungewollte Leerflächen mit sich bringen. Es sollte immer nur ein Stück der genannten Größe ausgewiesen werden, damit auch wirklich Bauwillige zuschlagen können.

Matthias Franziskowski erinnerte in dem Zusammenhang noch einmal daran, dass es in der Feldstraße bereits diverse kleine Biotope gebe. Wenn diese aus Baugründen jedoch weichen müssten, sei die Gemeinde verpflichtet, entsprechende Ersatzflächen anzulegen, was aber möglich sein müsste. Er sagte zu, dass er sich zum Thema „Baugebiet Feldstraße“ informieren und den Rat rechtzeitig in Kenntnis über das Ergebnis setzen werde.

Roter Milan angesiedelt

Als es um die Ausweisung eines geschützten Landschaftsbestandteiles im Bereich Duttberg/Lange Äcker ging, merkte der Fachbereichsleiter „Daseinsvorsorge und Infrastruktur“ an, dass bereits im letzten Jahr Heimatkundler darauf hingewiesen hätten, dass in dem genannten Bereich nicht nur ein einzelner roter Milan anzutreffen sei, sondern mittlerweile ganze Familien dieser unter Naturschutz stehenden Greifvögel hier lebten.

Da der Landkreis Göttingen in dem genannten Bereich jedoch schon eine reichliche Zahl an Biotopen angelegt habe, weigere dieser sich nun, die gesamte betroffene Fläche als Landschaftsschutzgebiet auszuweisen. Es sei aber die Möglichkeit eingeräumt worden, dass Wulften hier selbst aktiv werde und das Gebiet als artgerechten Lebensraum benenne. Hier sei für die Entscheidung und Umsetzung aber auch die politische Ebene der Gemeinde gefragt. Damit die Überlegung, die auf offene Ohren stieß, auch in aller Ruhe ausgearbeitet werden kann, wurde die Entschlussfassung vom Gremium auf die nächste Sitzung des Ausschusses verschoben. Man müsse sich Zeit lassen und alles ordentlich aufarbeiten, wozu auch Informationen zu diesem Thema gehören.

Dem Silbersee gehörte ebenfalls ein Tagesordnungspunkt. Hier erzählte Bürgermeisterin Elvi Schaper, dass sie sich zusammen mit einigen Rats- und Ausschussmitgliedern zu einem Rundgang getroffen hätte, an dem unter anderem auch Dietmar Schneider, der für die Grillhütte am Silbersee zuständig ist, teilnahm.

Silbersee stark überwachsen

Der wiederum habe sein Leid geklagt, dass der Wasserstand gesunken und so der See so stark zugewachsen sei, dass man bald über das Gewässer spazieren könne. Er habe vorgeschlagen, ihn abzufischen und trocken zu legen, um dem Unkraut Herr zu werden. Dieser Schritt, da waren sich die Ausschussmitglieder einig, könne aber nicht ohne die Zusammenarbeit mit der Wasserschutz- und der Naturschutzbehörde geschehen. Matthias Franziskowski mahnte in diesem Zusammenhang an, dass eigene Schritte in dieser Richtung teuer werden könnten.

Man war sich einig, dass das Seewasser nicht einfach so gesunken sei, er werde letztendlich von der Oder gespeist und die habe aufgrund der trockenen Zeiten, die nicht nur in diesem Jahr zu bemerken sind, deutlich weniger Wasser abzugeben. Also fiel der Beschluss, dass die Verwaltung das Gespräch mit der Wasserschutz- und Naturschutzbehörde suchen möge. Die Bürgermeisterin mahnte an, dass unbedingt auch etwas in Bezug auf Hochwasserschutz unternommen werden müsste. Hierbei sprach sie die vielen Gräben in und um Wulften an, die unbedingt für einen möglichen Ernstfall wieder frei gehalten werden sollte.

Markierung für Jahnstraße

Auch die Rabatten im Grubenhagenweg waren Thema dieser Sitzung. Hier soll eine andere Lösung gefunden werden. Abschließend sprach Klaus Deppe in seinem Bericht noch diverse andere Themen an. So befände sich beispielsweise der zwischen Peterstraße und Kreisel Klagegasse ersehnte Verkehrsspiegel noch beim Fachbereich in Prüfung.

Die Straßenmarkierung „30er Zone“ auf der Jahnstraße werde zudem in Kürze aufgebracht. Und der alte Bolzplatz in der Uferstraße werde wieder instand gesetzt, worüber sich wohl viele große und kleine Wulftenerinnen und Wulftener freuen dürften. Hier sprach die Bürgermeisterin auch einen Dank an die Realgemeinde aus, die den Weg von der Oderbrücke Richtung Bolzplatz in Vorbereitung schon einmal freigeschnitten und vom Grün befreit hat.