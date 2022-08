Vollsperrung: Hinterstraße in Scharzfeld wird erneuert

Herzberg/Scharzfeld. In Scharzfeld im Südharz gibt es eine Baustelle: In zwei Bauabschnitten wird die Hinterstraße saniert.

Im Rahmen der Dorfentwicklung Südharz wird als nächste Maßnahme die Hinterstraße in Scharzfeld erneuert. Das teilt die Stadt Herzberg in einer Pressemitteilung mit.

Die Bauarbeiten werden demnach in zwei Bauabschnitten in 2022 und 2023 erfolgen. Der erste Bauabschnitt hat bereits in der vergangenen Woche begonnen und verläuft von Westen her ab der Kreisstraße 409, Harzstraße, bis zur Sattlergasse.

Dort wurden die Straßenoberfläche, die Borde und die Oberfläche des Gehweges entfernt. Danach werden die Schmutzwasser- und Regenwasserkanäle einschl. Hausanschlüsse erneuert, und abschließend wird der Straßenbelag mit den erforderlichen Schichten aufgebaut.

2 Millionen Euro Gesamtkosten

Die Gesamtkosten betragen laut der Mitteilung knapp 2 Millionen Euro. Die Straßenbaukosten in Höhe von ca. 1, 25 Millionen Euro werden seitens des Amtes für Regionale Landesentwicklung mit 500.000 Euro gefördert.

Während der Bauzeit wird die Straße im jeweiligen Bauabschnitt für den Durchgangsverkehr voll gesperrt, das heißt, die Straße kann grundsätzlich weder von Fahrzeugen befahren werden, noch dürfen entlang der Baustrecke Fahrzeuge abgestellt werden. Dennoch wird versucht, den Anwohnern die Zufahrt zu Ihren Grundstücken, soweit dieses der Baufortschritt zulässt, zu ermöglichen.

Für Beeinträchtigungen während der Bauzeit werden die Anlieger um Verständnis gebeten.