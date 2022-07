Vorharz: Schafskadaver sorgen für dicke Luft in Pöhlde

Für – im wahrsten Sinne des Wortes – dicke Luft sorgten in Pöhlde jüngst mehrere arglos entsorgte Schafkadaver. Der Grund: Erst nach rund einer Woche wurden die verwesenden Überreste entsorgt.

„Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen“, sagt Ortsbürgermeister Kai-Uwe Große am Telefon. Zwar wurden die Tierkadaver am Montag nach einem Anruf beim Veterinäramt entsorgt. „Aber der Weg dorthin war eine wirkliche Katastrophe.“

Tierkörper bei Herzberg am Harz gefunden

Denn gefunden wurden die Überreste, die in Plastiksäcke verpackt neben dem Fahrradweg in Pöhlde entsorgt wurden, bereits am vergangenen Dienstag. „Ein Landwirt kontaktierte am Mittwoch direkt den Landkreis und das Ordnungsamt – ohne Erfolg.“

Es seien seitens Große mehrere Kontaktversuche bei dem Landkreis, dem Ordnungsamt und der Polizei gefolgt, doch erst der Anruf beim Veterinäramt brachte Erfolg.

Ärger über Sicherheitsrisiko

Zwar sind die Kadaver nun weg – der Ärger bleibt. „Als Ortsbürgermeister und Regionalbeauftragter für Naturschutz macht das wütend. Wir sprechen von Schweinepest und Gefahren für unsere Nutztiere, aber ein solches Sicherheitsrisiko wird fast eine Woche lang nicht beseitigt.“

Und weiter: „In so einem Fall sollte man einfach anpacken. Über die Zuständigkeit kann man sich später auch noch streiten.“

