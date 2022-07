Fest im Park Herzberg: Erster bunter Jahrmarkt seit drei Jahren

Herzberg. Einen Nachmittag für die ganze Familie hatten in Herzberg erstmals die Lebenshilfe, das Familienzentrum und die Stadtjugendpflege. So war es.

Fest im Domeyerpark in Herzberg am Harz: Einen Tee nach dem eigenen Geschmack konnte man sich bei der „Kräuterhexe“ mischen.

Wie ein gemütlicher Jahrmarkt präsentierte sich am vergangenen Samstag das „Fest im Park“, das in diesem Jahr zum ersten Mal die Lebenshilfe, das Familienzentrum und die Stadtjugendpflege zusammen im Domeyer-Park in Herzberg organisiert hatten.

Verschiedene Ständen luden zum Verweilen ein, sodass für jeden, jede und die ganze Familie etwas dabei war. Wie zum Beispiel beim Stand der Kräuterhexe Ratabella, an dem die Besucher ihre eigene Teemischung zusammenstellen konnten. Die Kinder konnten sich schminken lassen oder auch Armbänder selber herstellen.

Wasserpistolen und Parcours

Wer Spaß hatte und sich in seiner Zielsicherheit üben wollte, konnte mit Wasserpistolen kleine Quietscheenten abschießen. Für Menschen mit Handicap gab es zudem einen besonderen Parcours, bei dem knifflige Hürden überwunden werden mussten. Und ganz mutige Park-Besucherinnen und - Besucher trauten sich sogar an das Aerotrim mit Astronauten-Training.

Gut besucht war das Fest im Park am vergangenen Samstag. Foto: Herma Niemann / HK

Für die kleinen Gäste standen ein kleines Karussell und eine Hüpfburg zum ausgiebigen Herumtollen bereit. Das musikalische Rahmenprogramm wurde gestaltet durch den Breakdancer Silvester, das Kinderorchester „ViBa“ des Blasorchesters Herzberg, die Saz-Gruppe des Türkisch-Islamischen Vereins Osterode, das Gesangsduo „Sejoud und Faten Al-Kathip“ und die Trommelgruppe Miamaba.

Biker überzeugen mit Sprüngen

Akrobatische Kunststücke steuerte das „Bikepark-Team“, das sich derzeit im Domeyerpark einen eigenen Bikepark gestaltet, mit gewagten Sprüngen auf ihren Rädern bei. Für das leibliche Wohl gab es alkoholfreie Cocktails, kalte Getränke, Kaffee und Kuchen, Bratwurst, Pizza und Pommes frites.

Mutige übten sich im Astronautentraining. Foto: Herma Niemann / HK

„Das ist eine so schöne Veranstaltung“, sagte der Geschäftsführer der Lebenshilfe, Uwe Dombeck, „schön, dass sie seit 2019 nun endlich das erste Mal wieder stattfinden konnte“. Dombeck stellte in Aussicht, auch in den kommenden Jahren die Organisation dafür zu übernehmen. In der Vergangenheit hatte die Zukunftswerkstatt das Fest organisiert. Weitere Unterstützer an dem Nachmittag waren die Juesseehilfe, der VfL, die Pfadfinder und das DRK.