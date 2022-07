Sondervorführung im Kino Herzberg: „Wir sind Juden aus Breslau“

Ein besonderes Stück flimmert am 30. August über die Leinwand des Herzberger Kinos Central-Lichtspiel: „Wir sind Juden aus Breslau“

Der Dokumenarfilm von Karin Kaper und Dirk Szuszies beschäftigt sich mit den überlebenden Jugendliche und ihren Schicksalen nach 1933. Beginnen wird die Sondervorführung in Herzberg in der Kinowelt um 18.45 Uhr mit einer Einführung durch die Regisseurin Karin Kaper und einem anschließenden Filmgespräch.

Statt findet das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Integrationsbeauftragten des Landkreises Göttingen, wie Regisseurin Karin Kaper berichtet. Zusätzliche Schulvorführung im Kino mit der Regisseurin sind am 31. August möglich. Ein Film von aktueller Brisanz, der ein Zeichen setzt gegen stärker werdende nationalistische und antisemitische Strömungen in Europa, sind die Veranstalter überzeugt.

Und darum geht es: Sie waren jung, blickten erwartungsfroh in die Zukunft, fühlten sich in Breslau, der Stadt mit der damals in Deutschland drittgrößten jüdischen Gemeinde, beheimatet. Dann kam Hitler an die Macht. Ab diesem Zeitpunkt verbindet diese Heranwachsenden das gemeinsame Schicksal der Verfolgung durch Nazi-Deutschland: Manche mussten fliehen oder ins Exil gehen, einige überlebten das Konzentrationslager Auschwitz. Der Heimat endgültig beraubt, entkamen sie in alle rettenden Himmelsrichtungen und bauten sich in den USA, England, Frankreich, und auch in Deutschland ein neues Leben auf. 14 Zeitzeugen stehen im Mittelpunkt des Films. Sie erinnern nicht nur an vergangene jüdische Lebenswelten in Breslau. Ihre Erfahrungen veranschaulichen eindrücklich ein facettenreiches Generationenporträt.