Konzert „Musik auf den Stufen“ in Herzberg am Freitag gestartet

Mit Livemusik im freien ins Wochenende starten: Ein Sommerferienangebot der besonderen Art bot die Nicolai-Kirchengemeinde am Freitagabend interessierten Herzbergerinnen und Herzbergern mit dem Start der Veranstaltungsreihe der „Musik auf den Stufen“ vor der Nicolaikirche.

Reihe fand erstmals 2020 statt

In den Sommerferien 2020 fand erstmalig die Aktion „Musik auf den Stufen“ an der Nicolai-Kirche statt. Damit wurde eine Idee der Vorsitzenden des KV Nicolai Elke Peters erfolgreich umgesetzt: Eine besondere musikalische Darbietung, die dabei nicht länger als eine halbe Stunde dauert, sollte freitagabends Zuhörerinnen und Zuhörer entspannt und mit guter Stimmung unter Einhaltung der Corona-Bedingungen in das Wochenende begleiten.

Dazu bot der Platz vor der Kirche von Beginn an ein schönes und coronagerechtes Ambiente. Mit der Veranstaltungsreihe hätten Herzbergerinnen und Herzberger zudem einen festen zeitlichen Bezugspunkt in der Woche, so Elke Peters. Und so soll es auch in diesem Jahr wieder sein: Auf den Stufen der Nicolai-Kirche eröffnete deshalb am Freitag die Trommelgruppe „MI A MA BA“ am vergangenen Freitagabend die diesjährige Veranstaltungsreihe.

Unter dem Schirm der „Lebenshilfe Südharz. e.V.“ haben sich mehrere Trommelgruppen zusammengeschlossen. Sie spielen gemeinsam mit großer Begeisterung Rhythmen aus unterschiedlichen Kulturen auf den jeweiligen traditionellen Instrumenten. Unter der Leitung von vier Übungsleitern üben die derzeit 20 Aktiven wöchentlich. Davon, wie das klingt, konnten die Besucherinnen und Besucher der Herzberger Nicolaikirche am Freitag selbst überzeugen.

Nachdem Elke Peters die Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßt hatte, kam sie auf Bitten des Leiters der Gruppe in den Genuss, das erste Musikstück selbst auf zwei Trommeln zu begleiten. Dies machte ihr sichtlich Spaß. Die rhythmische Trommelmusik brachte die meisten Anwesenden schließlich auch dazu, sich im Rhythmus zur Musik zu bewegen. Nach einer guten halben Stunde gab es den verdienten Applaus für die Mitglieder der Trommelgemeinschaft.

Nächstes Konzert am 22. Juli

Am kommenden Freitag, den 22. Juli, wird die Reihe fortgesetzt: Das Musik in Herzberg macht ab 19 Uhr eine halbe Stunde lang „Musik auf den Stufen“.