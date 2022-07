Herzberg. Die Grillaktion in der Juesholzstraße von 11 bis 18 Uhr soll den vom Hochwasser 2021 betroffenen Menschen im Ahrtal zugute kommen.

BBQ „Big Bertha“ grillt in Herzberg wieder für den guten Zweck

Sommerzeit ist für viele auch gleich Grillzeit: Keine Ausnahme ist da das Team von „The Big Bertha BBQ Crew“. Die Besonderheit: Nicht selten grillt die BBQ-Smoking-Gruppe für den guten Zweck. So auch wieder am kommenden Samstag, 16. Juli, von 11 bis 18 Uhr.

„Zuletzt hatte unsere Grillaktion zur Unterstützung der Ukraine extrem viel Zuspruch“, erzählt Torsten Klein. Der Krieg und das damit verbundene Leid der Menschen, die vielfach ihre Heimat verlassen mussten, gingen ihm damals sehr nahe. „Innerhalb von drei Tagen haben wir dann im März ein Grillfest in Herzberg auf die Beine gestellt – und dank der zahlreichen Besucherinnen und Besucher 3500 Euro sammeln können“, erzählt Klein. Doch bei aller Anteilnahme für die Situation der Menschen aus der Ukraine wolle das Team nicht jene Menschen im deutschen Ahrtal vergessen, die in der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr alles verloren haben.

Krakauer und Grillspezialitäten

„Deshalb wollen wir am kommenden Samstag, 16. Juli, erneut ein großes Grillfest für den guten Zweck auf die Beine stellen“, erzählt Torsten Klein entschlossen.

Stattfinden soll das Event in der Juesholzstraße 9 in Herzberg von 11 bis 18 Uhr. „Es wird wieder Bratwurst und Krakauer geben. Dazu drei Spezialitäten, wie Gebratene Nudel Veggi, Louisiana BBQ Wurst mit Kraut und – ganz neu– ,Pork Belly’, also Schweinebauch mit Kraut ( im Big Bertha Style). Nicht verzichten müssten die Besucherinnen und Besucher dabei auch auf eisgekühlte Getränke, Zuckerwatte, warmen Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.“

Für eine musikalische Untermalung bei dem Grill-Event für den guten Zweck hat das Big-Bertha-BBQ-Team auch gesorgt, verrät Torsten Kleiner im Vorfeld.