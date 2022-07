Spektakulärster Einsatz in 2022 bisher: Rettung eines Rindes

Im Juni hatte das Ortskommando der Freiwilligen Feuerwehr Elbingerode zu seiner 88. Jahreshauptversammlung eingeladen. Der Einladung sind 25 aktive und ca. 20 passive Feuerwehrkameraden und Gäste gefolgt.

Der stellvertretende Ortsbrandmeister Dietmar Finster berichtete in Vertretung für den Ortsbrandmeister über das vergangene Jahr 2021. Insgesamt sei man zu sechs Brandeinsätzen, ein mal zur Hilfeleistung, einem Fehlalarm, und einer Alarmübung ausgerückt. Vier Kameraden haben an Lehrgängen in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Osterode teilgenommen. Auch Übungsabende konnten durchgeführt werden, in den drei Gruppen jeweils sieben Dienstabende.

Mehrere Anschaffungen

Auch Neuanschaffungen wurden durch die Samtgemeinde getätigt – so ein 5.000 Liter-Faltbehälter, ein Notstromaggregat und neue Einsatzstiefel für alle Aktiven. Eigenanschaffung der Feuerwehr ist ein neuer Anhänger, für die Jugendfeuerwehr Helmlampen für mehr Sicherheit und ein Hohlstrahlrohr. Über den Mitgliederstand konnte Dietmar Finster Folgendes berichten: Aktuell gibt es 39 aktive Mitglieder, 19 in der Altersabteilung, sechs in der Jugend- und vier in der Kinderfeuerwehr sowie 81 Fördermitglieder – insgesamt also 149 Mitglieder. Befördert wurden Andre Bode vom Feuerwehrmann-Anwärter zum Feuerwehrmann, vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann Klaas Minne sowie Jens Wemheuer und Stefan Gödeke zu ersten Hauptfeuerwehrmännern. Des Weiteren ist Dietmar Finster zum ersten Hauptbrandmeister aufgestiegen.

Der Brandmeister der Samtgemeinde, Björn Bartram, berichtete, dass es schon 26 Einsätze in 2022 gegeben habe. Dabei sei der spektakulärste die Rettung eines entlaufenen Rindes mit Seilwinde und Teleskoplader gewesen. Das Tier habe überlebt.

Ehrungen für aktive Mitgliedschaft: 40 Jahre Matthias Schreiber, für 25 Jahre Jens Wemheuer, Stefan Gödeke und Steffen Henniges. Für Fördermitgliedschaft 40 Jahre Herbert Plühmer, Henning Brakel, Thorsten Georg und Holger Deppe sowie für 25 Jahre Uwe Bode.