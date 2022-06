SV Scharzfeld: Wenige Veränderungen an der Vereinsspitze

Im Hotel Harzer Hof hielt der SV Scharzfeld seine diesjährige Jahreshauptversammlung ab. Hierbei konnten erneut alle Vorstandsposten besetzt werden und es gab nur wenige Veränderungen an der Vereinsspitze. Zudem wurden fünf Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreue geehrt.

Nachdem Vorsitzende Dietbert Spicher die Versammlung eröffnete sprach Herzbergs Bürgermeister Christopher Wagner ein Grußwort und erklärte, man sei auf einem guten Weg, dass alle Sportstätten bald wieder uneingeschränkt genutzt werden könnten. Zudem bedankte er sich für das Durchhalten während der Pandemie, und dass der Spielbetrieb weiterläuft.

Vorstand des SV Scharzfeld mit den geehrten Mitgliedern. Foto: Privat / Verein

Im Anschluss berichtete Kassenwart Andreas Hahn, dass der Verein finanziell weiterhin gut aufgestellt ist. Dadurch konnte einige größere Investitionen getätigt werden. Neben der Anschaffung neuer Auswechselbänke auf dem A-Platz, wurde auch die Fassade am Vereinsgebäude komplett instandgesetzt. Bei der Anzahl der Mitglieder konnte der Verein sogar einen Zuwachs verzeichnen und neue Sponsoren wurden gewonnen.

Einblick ins Spielgeschehen

Sebastian Crome gab anschließend einen kurzen Einblick in das Spielgeschehen der dritten Herrenmannschaft des SV Rotenberg, welche komplett in Scharzfeld trainiert und dort auch seine Heimspiele austrägt. Nachdem man in der vergangenen Saison den fünften Platz belegte, sei man aktuell Dritter in der 3. Kreisklasse B. Eine gute Trainingsbeteiligung und vor allem eine durchweg gute Gemeinschaft sorgen für eine super Stimmung innerhalb der Mannschaft.

Bei den Alten Herren des SV Scharzfeld ist die Trainingsbeteiligung ebenfalls sehr gut. Man hofft darauf, in diesem Jahr noch Spiele bestreiten zu können.

Neun Jugendmannschaften

Jugendwart Günter Probst berichtete, dass in der aktuellen Saison neun Mannschaften in der JSG HarzTor/Neuhof von der G- bis zur C-Jugend am Spielbetrieb teilnehmen. Größtenteils werden die Heimspiele der Jugendmannschaften in Scharzfeld ausgetragen. So auch ein Staffelspieltag der G-Junioren im September, bei dem man neben vielen kleinen Kickern auch zahlreiche Zuschauer begrüßen konnte.

Im Anschluss kam Vorsitzender Dietbert Spicher zu Wort, der sich zunächst bei seinen Kollegen im Vorstand für die gute Zusammenarbeit bedankte. Spicher richtete sein Dank zudem an alle Mitglieder, die bei den Arbeitseinsätzen auf dem Sportplatz mitgeholfen haben. So konnten auch die Sporttage im vergangenen stattfinden. Diese seien ein voller Erfolg gewesen und sollen auch 2022 wieder stattfinden. Nachfolgend nahm er folgende Ehrungen vor: für zehn Jahre Ralf Illert, Sven Schnurbusch und Sascha Specht, für 30 Jahre Nicolas Berndt und für 50 Jahre Undine Carl.

Neuer Vergnügungswart

Bei den anschließenden Wahlen konnte fast der komplette Vorstand bestätigt werden. Lediglich Sebastian Jacobi trat die Nachfolge von Ingo Haase als Vergnügungswart an. Als Kassenprüfer ist Nicolas Probst neu dabei und der Ehrenrat setzt sich nun aus Undine Carl, Andreas Crome und Udo Schattenberg zusammen. Somit sei der 1950 gegründete Verein wieder gut aufgestellt, sodass weiter an dessen Fortbestehen gearbeitet werden könne.