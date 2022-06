Streik bei Helios: Beschäftigte in Herzberg demonstrieren für mehr Lohn

Bei den Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und den Helios-Niedersachsen-Kliniken legen die Beschäftigten in Herzberg heute und morgen erneut die Arbeit nieder. Verdi und Klinik-Geschäftsführung haben im Vorfeld eine Notdienstbesetzung zur Sicherstellung der Notfallversorgung in der Herzberger Klinik abgeschlossen. Das teilt die Gewerkschaft Verdi in einer Pressemitteilung mit.

„Wir werden damit den Streik auf zwei Tage in Folge ausweiten“, so Carsten Georg, OP-Pfleger und Sprecher der ver.di-Tarifkommission. „Wir wollen Helios das deutliche Signal senden, dass wir Beschäftigte von diesem Konzern mehr erwarten als Tarifangebote, die für uns auf einen Reallohnverlust hinauslaufen. Wir erwarten, dass sich Helios bewegt und ein ernsthaftes Angebot vorlegt“

Die Parteien kommen am 14. Juni zum vierten Mal zusammen: Verdi fordert 15 Prozent monatlich für 2021 sowie eine Coronaprämie von 1500 Euro, Helios hatte jedoch zuletzt 2,3 Prozent in 2022 und nochmals 2,3 Prozent in 2023 sowie eine einmalige Corona-Prämie von 200 Euro angeboten. „Das ist bei den Beschäftigten nicht gut angekommen“, so Julia Niekamp, Verdi-Verhandlungsführerin, „die Kolleginnen und Kollegen sind ernsthaft sauer. Sie haben auch in Herzberg in der Corona-Situation im Ausnahmezustand gearbeitet und wollen sich jetzt nicht abspeisen lassen.“

Die Beschäftigten werden heute gegen 10.15 Uhr von der Klinik aus zu einer Demonstration zum Herzberger Marktplatz aufbrechen, wo beim Grill die zentrale Streikversammlung stattfindet. Auch Landrat Marcel Riethig hat sein Kommen angekündigt.