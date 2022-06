Große Autoschau: Oldtimer-Fans treffen sich in Pöhlde

Wohlgeformtes Chrom und Blech, Weißwandreifen, dröhnende Auspuffe und schöne Patina. Die Motorhauben wurden hochgeklappt und die Kameras klickten am Pfingstsonntag mehrfach, um die blechernen Zeitzeugen mit ihrem einzigartigem Charme im Bild festzuhalten.

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause hatte der MSC Pöhlde endlich wieder zu dem beliebten Oldtimertreffen am Schützenplatz einladen können. Bereits zum Frühstücksbuffet ab 8 Uhr morgens seien viele Oldtimerbegeisterte da gewesen, freuten sich Daniel Killig (Vorsitzender) und Jörg Fischer (Kassenwart). Von da an füllte sich der Platz immer mehr, mit alten Klassikern, aber auch mit mehreren Hundert Besuchern über den Tag verteilt, die das gute Wetter für einen ausgiebigen Familienausflug nutzten. Insgesamt waren an dem Tag rund 500 historische Fahrzeuge zu bestaunen.

Oldtimer-Fans plaudern aus dem Nähkästchen

Einige dieser alten „Schätzchen“ gehören Bernd Schlösser aus Pöhlde, der seit 1983 Oldtimer kauft und restauriert. Unter anderem stellte Schlösser einen VW Karmann Ghia mit dem Baujahr 1970 aus. Das war sein erstes Auto, das er 1983 kaufte und nach und nach restaurierte. Anschließend brachte er einen Mustang aus dem Jahr 1966 wieder auf Vordermann. „Ich baue gerne wieder auf“, so Schlösser, „ich habe Spaß, aus einem Klumpen Blech wieder etwas zu machen“. Ein besonders wertvolles Stück ist sein Studebaker aus dem Jahr 1928, der in Amerika gebaut, einige Jahre in Dänemark fuhr.

Mit dabei war auch Klaus Bömeke aus Duderstadt, ebenfalls mit einem VW 500 Karmann Ghia aus dem Jahr 1970. Der VW ist seit 1986 in seinem Besitz. Es sei die Technik, die ihn begeistere, auch wenn die Pflege des Wagens viel Zeit in Anspruch nehme, so der 70-Jährige, der seinen VW auch mit einem Augenzwinkern als „Spachtelbomber“ bezeichnet. Der Karmann Ghia ging Mitte der 1950er Jahre in Produktion. Viele bezeichnen diesen hinreißenden Zweisitzer auch gerne als einen Klassiker mit „sinnlichem Hüftschwung“, der zu einem Symbol für Lebensgefühl in den aufstrebenden Nachkriegsjahre wurde.

Fotos- Oldertimertreffen in Pöhlde 2022 Fotos- Oldertimertreffen in Pöhlde 2022 Ein Fest für Fans alter Autos: Knapp 500 historische Fahrzeuge gab es am Pfingstsonntag beim Oldtimertreffen des MSC Pöhlde zu sehen. Foto: Herma Niemann

Tipp für richtigen Ausstieg aus tiefliegenden Klassikern

Bei der Gelegenheit gab der sympathische Duderstädter auch gleich noch einen wertvollen Tipp. Nämlich zum Aussteigen aus dem tiefliegenden Klassiker: „Das linke Bein rausstellen, das rechte Bein anwinkeln, mit dem Knie aufstützen und durch den Druck des linken Fußes schafft man es dann“, so Bömeke humorvoll.

Viele Blicke zogen auch die Oldtimer von Helmut Ohnesorge aus Duderstadt auf sich. Ohnesorge stellte zusammen mit seinem Enkel unter anderem einen Mercedes 320 Baujahr 1938, einen Horch 852 C aus dem Jahr 1937, einen Horch 930 Roadster Baujahr 1938 und einen Mercedes Typ 220 aus dem Jahr 1952 aus.

Auch Motorräder und Schlepper sind dabei

An dem Tag zogen aber nicht nur die vierrädrigen Fahrzeuge die zahlreichen Zuschauer an, mit dabei waren auch viele alte Schlepper und auch Motorräder.

„Es finden immer mehr junge Menschen die Freude am Renovieren solcher Klassiker“, sagte Fischer. Durch die neue Vorstandsspitze befände sich der Verein quasi gerade bei einem Neustart, zu dem auch eine intensive Jugendarbeit gehöre. Dafür sucht der MSC Pöhlde noch ein geeignetes Trainingsgelände, wie Killig und Fischer sagen