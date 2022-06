Kinderumzug in Herzberg: Mehr Teilnehmende als sonst

Herzberger Schützenumzug 2022- Die besten Fotos

Zahlreiche Vereine haben sich am Pfingstsonntag in Herzberg versammelt, um den festlichen Einzug in das diesjährige Schützenfest zu begehen. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer war viel geboten.

Foto: Nina Marie Schmitzer