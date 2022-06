Penis entblößt: Unbekannter bedrängt Frau in Herzberg

Herzberg. Sichtbar geschockt hat ein Vorfall eine Frau am Montag auf dem Sieberdamm in Herzberg. Die Polizei sucht nun nach dem mutmaßlichen Opfer.

Die Polizei sucht Zeugen zu dem schamverletzenden Vorfall in Herzberg am Harz.

Ein etwa 25 Jahre alter Mann zeigte sich am Montagmittag in Herzberg einer Frau in schamverletzender Weise und ergriff anschließend die Flucht. Das berichtet die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 15.15 Uhr auf dem Sieberdamm, oberhalb der Straße „Am Sieberdamm“ im Bereich einer Bank. Eine eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief negativ.

Mann entblößt sein Geschlechtsteil

Was war passiert? Eine Spaziergängerin mit Hund war unmittelbar vor der Tat von dem Mann angesprochen worden, setzte nach kurzer Unterhaltung ihren Weg jedoch fort. Nach wenigen Metern nahm sie hinter sich wahr, wie der Mann eine weitere zufällig vorbeikommende Frau auf dem Damm ansprach.

Plötzlich zog er unmittelbar vor dem Opfer seine Hose herunter und entblößte sein Geschlechtsteil. Die Frau wurde hierdurch sichtbar geschockt und verließ das Geschehen.

Beschreibung des Unbekannten

Der Mann bemerkte schließlich die aufmerksame Zeugin mit ihrem Hund und rannte vom Sieberdamm fluchtartig in Richtung Gartenstraße.

Der Schamverletzer wird wie von der Polizei folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, dunkle Hautfarbe, helle Jeans, helle Sneaker, Flasche und Volleyball oder Football in der Hand.

Polizei Osterode sucht Zeugen

Die Polizei fragt: „Wer hat den beschriebenen Mann am Montag bzw. in den zurückliegenden Tagen am Herzberger Sieberdamm oder aber in der Nähe der Wallanlage gesehen und kann Hinweise zu seiner Identität, seinem Aufenthaltsort oder sonst sachdienliche Hinweise geben?“

Die Ermittler aus Osterode suchen nun nach Zeugen, vor allem nach der bislang unbekannten Frau, derer sich der Mann entblößt hat. Als wichtige Zeugin wird sie gebeten, sich mit der Polizei in Osterode unter Telefon 05522/5080 in Verbindung zu setzen.