Herzberg. Lernen, um helfen zu können: In acht Workshops können Ehrenamtliche des Kirchenkreises Harzer Land am 11. Juni ihr Wissen festigen und erweitern.

Gemeinsam ihr Wissen in Workshops stärken können Ehrenamtliche des Kirchenkreises Harzer Land am 11. Juni bei einem Powertag im Herzberger Martin-Luther-Haus.

Kirchenkreis „Powertag“ in Herzberg: 8 Workshops für Kirchen-Ehrenamtliche

Wie spricht man mit leidtragenden Jugendlichen und wie kann man Suchtkranken helfen? Antworten auf diese und mehr Fragen können die Ehrenamtlichen des Kirchenkreises Harzer Land am Samstag, 11. Juni, von 13 bis 20 Uhr bei einem „Powertag“ im Herzberger Martin-Luther-Haus, Heidestraße 14, erhalten.

Gedacht ist der Fortbildungstag für alle Ehrenamtlichen des Kirchenkreises, die sich zum Beispiel im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, Kinderkirche, Familiengottesdienste einsetzen oder einfach nur neugierig auf die besondere Fortbildung sind. Ob Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Juleica (Jugendleitercard) haben oder nicht ist dabei nicht relevant, betont die Evangelische Jugend Harzer Land.

Am Powertag kann jeder Ehrenamtliche seine Fähigkeiten, Fertigkeiten, aber auch seinen Wissensstand in unterschiedlichsten Workshops upgraden. Aus acht Workshops können drei ausgewählt werden.

Workshop „Jugendseelsorge: Manchmal fehlen mir die Worte“

Gute Fragen für gute Gespräche. Die Seelsorge ist in der kirchlichen Jugendarbeit ein wichtiges Thema. Neben dem Einnehmen einer empathischen, nicht bewertenden Grundhaltung im Gespräch werden aktives Zuhören und der Einsatz von systemischen Fragen als Methoden für eine gute Gesprächsführung in diesem Workshop vermittelt.

Workshop „Sucht - und was nun?“

Mögliche Suchtmittel wie Alkohol, Nikotin, digitale Medien usw. können in der Arbeit mit Jugendlichen eine wesentliche Rolle spielen. Wie komme ich dazu gut ins Gespräch? Ab wann spricht man von einer Suchterkrankung und wie kann ich mich selbst davor schützen? Im Rahmen von offenem Austausch und interaktiven Übungen wollen die Veranstalter diese Fragen & Thematik mit den Teilnehmern besprechen.

Workshop „1. Hilfe – Crashkurs“

Erste Hilfe, wie war das nochmal? Fünf W- Fragen, stabile Seitenlage, Reanimation, Verbände? .... Die Grundsätze werden erneut erklärt und vorhandenes Wissen aufgefrischt. (Achtung, die Teilnahme an diesem Workshop beinhaltet keine Bescheinigung)

Workshop „Biografisches Schreiben“

Durch das Biografische Schreiben, so der Kirchenkreis, lernen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst etwas besser kennen und verstehen.

„Wieso hast Du dich grade für dieses Ehrenamt entschieden? Was versprichst Du dir davon und wie kann es mit den erworbenen Kenntnissen weitergehen?“ Gemeinsam soll versucht werden, Antworten auf diese Fragen zu finden und damit die Entscheidungen der Ehrenamtlichen zu festigen und neue Wege aufzuzeigen.

Workshop „Technik“

Begriffen wie: DMX, XLR, dB, Kondensator sind bekannt? Dann sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei dem Technikworkshop genau richtig. Die Ev. Jugend hat hervorragende Technik, wie man diese bedient und nutzt, lernen die Ehrenamtlichen hier – und kann sie dann auch ausleihen. Ziel dieses Workshops ist es, dass alle Teilnehmer ein erstes Grundverständnis für Veranstaltungstechnik bekommen. Dazu gehört die Theorie, sowie die praktische Umsetzung für Kleinveranstaltungen.

Workshop „Theaterspiele“

Gemeinsam möchten die Kursleiter zwar nicht Theaterspielen, aber „Theaterspiele“ ausprobieren. Sprache, Bewegung und Ausdruck stehen bei dem Workshop im Vordergrund. Zusammen möchten Kursleiter und -teilnehmer eine neue Art von Spielen entdecken und gestalten. Aufwärmspiele und eine Impro gehören zu dem Programm des Workshops dazu.

Workshop „Unter Gottes Schirm“

Was brauchen „unsere“ Kinder und wir als Mitarbeitende, damit es uns gut geht? Bietet die Arbeit mit Kindern genug Zeit, auch über schwierige Themen wie Gewalt und Vernachlässigung zu sprechen? Wie kann man Gesprächsanlässe schaffen? Und wann muss man handeln, wer hilft dabei? In diesem Workshop werden Spiele und Kreatives für die Arbeit mit Kindern getestet und Informationen über mögliche Handlungsansätze bei den genannten Fällen gegeben und vermittelt.

Workshop „Nicht nur Spiele spielen“

Nicht einfach nur irgendwelche Spiele spielen, sondern Spiele so auswählen, (um)gestalten und einsetzen, dass dadurch das Thema einer Gruppenstunde lebendig erlebbar wird. In diesem Workshop möchte man kreativ Spielideen kennenlernen und entfalten, die mehr sind als ein einfacher Pausenfüller.

Im Anschluss an den Workshop ist zudem, so die Veranstalter, ein gemeinsames Abendessen geplant. Zum Abschluss des Powertages gibt es für jeden Teilnehmer und jede Teilnehmerin auch eine Teilnahmebestätigung, mit der die Juleica verlängert werden kann. Die Anmeldung für den Powertag am 11. Juni ist bei allen Diakonen der Evangelischen Jugend Harzer Land oder auch online unter www.evjudi.de möglich.