Burgruine Scharzfels im Südharz: Das Burgmodell reift

Ihr jährliches Adventstreffen, das wegen Corona ausfallen musste, hat die ArGe (Arbeitsgemeinschaft) Burgruine Scharzfels jetzt im Frühjahr nachgeholt.

In der Schlossgaststätte Burgruine Scharzfels kamen nicht nur die engagierten Mitglieder zusammen. Denn als besondere Gäste konnte Firouz Vladi, Sprecher der nunmehr seit elf Jahren wirkenden Initiative, Margit und Wilhelm Peters aus Salzgitter-Lichtenberg begrüßen. „Wilhelm Peters, Energieanlagenelektroniker im (Un-)Ruhestand, hat in den vergangenen Jahren viele noch stehende Schlösser und Burgen im Maßstab 1:50 nachgebaut, so zuletzt das Herzberger Welfenschloss, wie es heute im Rittersaal des Schlosses zu bewundern ist. Bewundern auch ob der Liebe zum Detail“, so Vladi.

Anhand alter Pläne

Auf Anregung von Lutz Peters, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Herzberg, entsteht derzeit die Burg Scharzfels neu als Modell. Die besondere Herausforderung besteht darin, die Burg nur anhand alter Pläne und der Höhengliederung mit Oberburg auf dem Felsen zu rekonstruieren. Wohl zum Jahresende wird das Modell ebenfalls im Herzberger Schloss vorgestellt werden können.

„Mit eindrucksvollen Fotos erläuterte Margit Peters den Gästen den bisherigen Werdegang des Modellbaus“, sagt Firouz Vladi. „Dr. Sigrid Vogel aus Göttingen trug ein köstliches Essay über die Entstehung eines Rosenbeetes vor, in dem die ArGe im vergangenen Frühsommer Edelrosen der Sorte ,Aurora von Königsmarck’ pflanzte samt Details zur Namensgebung dieser besonderen Züchtung.“

Oberburg gesperrt

Neu organisiert werden müsse die Freihaltung der Ruine von Bewuchs, dessen Wurzelwerk die Steine sprengen könnte. Vladi erklärt: „Gefallen hatten alle an dem großen Panoramabild der rekonstruierten Burg gefunden, das jetzt am Holzhäuschen gleich vorn am Eingang zur Unterburg angebracht werden konnte. Allen Spendern sei Dank.“

Anhand von Fotos können die Gäste den bisherigen Werdegang des Modellbaus verfolgen. Foto: Privat / ArGe Burgruine Scharzfels

Leider hätten lockere Steine an der Ruine der Oberburg samt einem nicht mehr ganz sicheren Geländer dazu geführt, dass auf Veranlassung des Kreisbauamtes die Stadt Bad Lauterberg als Unterhaltungsverpflichtete die Oberburg aus Sicherheitsgründen für Besucher habe sperren müssen.

Die Enttäuschung der Gäste sei groß und sie ließen die Wirtsleute in der Schlossgaststätte, die sie als Urheber sehen, ihren Unmut spüren. Die Reparatur durchzuführen, wäre kein großer Aufwand, doch fordere die Denkmalschutzbehörde des Landkreises dazu ein denkmalpflegerisches Fachgutachten.

Lösung schwierig

Nun seien bedingt durch die Corona-Pandemie die öffentlichen Kassen ziemlich leer, und allein für das Gutachtenhonorar werde kaum Geld da sein, geschweige denn für eine ordentliche Sanierung. Hier hätten sich die öffentlichen Stellen – jeweils gut gemeint – so miteinander verhakt, dass eine Lösung nicht in Sicht scheine.

Die Beteiligten könnten sich auf eine provisorische, also günstige Lösung verständigen, damit die Harzer Touristen nicht ausgesperrt bleiben und Zeit gewonnen wird für eine vernünftige und umfassende Sanierung und die Hereingewinnung der dafür erforderlichen Mittel. So hatte bereits vor etwa 30 Jahren die Landesforstverwaltung als Grundeigentümerin der Burg die Burgruine an den wichtigsten Stellen saniert.

Am 11. September ist wieder der „Tag des offenen Denkmals“. „Werden die Verantwortlichen bei Kreis, Kommune und Land es schaffen, bis dahin dem wachsenden Touristeninteresse entgegenzukommen und die Oberburg den Gästen im Südharz wieder zu öffnen?“, fragen sich die Mitglieder der ArGe.

Das Essay über das Rosenbeet gibt es unter: www.scharzfels.info/rose/index.htm.