Wulften veranstaltet Friedensfeuer für die Ukraine

Feuer für den guten Zweck: Im Rahmen der Spendenaktion „Unser Dorf für den Frieden: Wulften unterstützt die Ukraine“ hat sich die Gemeinde zusammengetan und am vergangenen Samstag ein Friedensfeuer veranstaltet.

Das knisternde Feuer, ein warmes Getränk und die Gemeinschaft: Rund zwei Jahre waren die beliebten Osterfeuer aufgrund der Pandemie nicht möglich. Als in diesem Jahr ersichtlich wurde, dass diese erneut stattfinden könnten, entschied sich die Gemeinde Wulften, einen anderen Weg zu gehen, wie Vereinssprecher Frank Berlin erzählt.

Das Osterfeuer wird zum Friedensfeuer

„Aus dem Osterfeuer machten wir ein Friedensfeuer, das unserem gemeindlichen Spendenaufruf zugute kommen soll.“ Da die Feuerwehr das Fest jedoch nicht ausrichten konnte, musste die Gemeinde selbst aktiv werden, wie Berlin schildert. Der Vereinssprecher tat sich mit den Vereinen und Verbänden sowie Bürgermeisterin Elvira Schaper zusammen, und nahm die Organisation des Friedensfeuers selbst in die Hand.

„Dann fehlten nur noch fleißige Helfer. Nach einer kurzen Umfrage wurden unsere Erwartungen übertroffen, über 50 Personen hatten ihre Hilfe angeboten.“ So konnten die Veranstalter mit der Organisation beginnen. Die Aufgaben der Organisation, so Berlin, ließen sich gut verteilen und gemeinsam umsetzen. „Gemeinsam sind wir stark, das zeigt die Bereitschaft aus den einzelnen Vereinen und Verbänden“, betont Berlin.

Der Erlös kann sich sehen lassen

Am vergangenen Samstag, einen Tag vor Ostern, fand schließlich das Wulftener Friedensfeuer statt. „Bei schönstem Wetter kamen viele Besucher, sowie Eltern mit ihren Kindern auf unseren Osterfeuerplatz und suchten sich ein schönes Plätzchen, um das Feuer zu beobachten“, erzählt Vereinssprecher Frank Berlin. Nachdem jeder seinen Platz gefunden hatte, zog die Wulftener Jugendfeuerwehr mit einem kleinen Fackelzug auf dem Osterfeuerplatz der Gemeinde ein, um das Friedensfeuer zu entzünden.

„Wir sind wirklich zufrieden mit der Veranstaltung. Bis spät in die Nacht verweilten die Besucher am Feuer und an den Verzehrständen“, berichtet Frank Berlin zufrieden. Der Erlös, so der Vereinssprecher, konnte sich letztendlich sehen lassen: „Insgesamt haben wir bei der Wulftener Spendenaktion 6.400 Euro gesammelt. Rund 1.300 davon gehen auf das Friedensfeuer und die vielen Besucherinnen und Besucher zurück.“