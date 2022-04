Wulften/Bilshausen. Zu insgesamt vier Einbrüchen kommt es in der Nacht zu Mittwoch in Bilshausen und Wulften. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang.

Polizei sucht Zeugen Vier Taten in einer Nacht: Einbrüche in Wulften und Bilshausen

Bei insgesamt vier Einbrüchen haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in den Ortschaften Bilshausen und Wulften mehrere hundert Euro Bargeld erbeutet. Es wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen, berichtet die Polizei.

In Wulften drangen die Diebe in einen Pflegedienst in der Bahnhofstraße und eine Apotheke in der Straße Anger ein. Im benachbarten Bilshausen waren ein Bürogebäude an der Osteroder Straße und ein Handwerksbetrieb im Kapellenweg betroffen.

Hinweise an die jeweils zuständigen Polizeikommissariate in Osterode (für Wulften), 05522/5080, und in Duderstadt (für Bilshausen), 05527/98010.

pol