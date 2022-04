Rewe ist zurück: Herzberger Filiale erneut für Kunden offen

Am vergangenen Donnerstag lud der Rewe-Markt in Herzberg nach zweieinhalb Wochen Modernisierung zur Wiedereröffnung.

Einige ältere Kunden waren zunächst aus den Erfahrungen mit anderen Märkten etwas skeptisch, ob sie denn alles ohne Fragen wiederfinden würden. Beim Einkaufs-Rundgang wurden sie angenehm überrascht. Gut lesbare Hinweisschilder zeigten überall den Weg zu den einzelnen Bereichen. Positiv wurde auch die Zusammenfassung von Produkten wie Obst und Gemüse, für Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie die Erweiterung der Bio-, vegetarischen und veganen Artikel sowie von Produkten aus der Region registriert. Hier wurden einzelne Bausteine deutlich größer durch mehr angebotene Artikel.

Dem Wunsch der Kundschaft folgend wurde ebenso das Angebot an glucose- und glutenfreien Produkten vergrößert. Sowohl eine „Anti-Pasti-Bar“ als auch die „Salatbar“ mit frischen Angeboten für ein schnelles Essen fanden reges Interesse. Fragen ergaben sich meist nur nach dem Ort von speziellen Angeboten am Eröffnungstag. Gerne ließen sich jüngere Kundinnen und Kunden in die Abläufe des Services „Scan & Go“ (Produkte mit einem Leihscanner einscannen und an einer Express-Kasse zahlen) einweisen.

Was man nicht sehen konnte, waren eine Vielzahl von technischen Neuerungen zur Energieeinsparung. So wurden neben der Erneuerung der Beleuchtungsmittel unter anderem auch in den Bereichen der Kühlung die alten Kühlmittel durch umweltfreundliche ersetzt und Leitungen erneuert. Der Gesamteindruck des neuen Rewe-Marktes wurde von der Kundschaft nach der Modernisierung einstimmig als positiv und kundenfreundlich bezeichnet.