Behre wird erste Frau im Ehrenrat des Spielmannszuges Wulften

Die erste Frau im Ehrenrat und zahlreiche Pläne wann die Feste im kommenden Sommer stattfinden sollen: Die Jahreshauptversammlung des Spielmannszuges Wulften e.V. fand am Samstag, 12. März im Gasthaus Thiele „Zum Albert“ statt.

Der 1. Vorsitzende Helmut Wegener konnte hierzu 37 Mitglieder begrüßen. Wie 1. Stabführerin Janina Zucker verkündete, gab es wieder einige Jubiläen der Vereinszugehörigkeit: Für fördernde Mitgliedschaften wurden Hannelore Köhler und Michael Köhler für 10 Jahre, Frank Kruppa für 25 Jahre und Elvira Strüver für 50 Jahre geehrt. Für 5 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Antonio Berninches, Jan Ebbecke und Antonio Kaiser geehrt, gefolgt von Mareike Mönnich und Jan-Simon Stein für 10 Jahre, Stefan Bierwirth und Kevin Herb für 15 Jahre, Corinna Heise für 20 Jahre, Janina Zucker für 25, Sarah Doucet für 30, Melanie Behre und Michael Bode für 45 sowie Peter Mönnich für 50 Jahre.

Um die Versammlung coronabedingt kurz zu halten, erfolgt die Übergabe der Urkunden und Medaillen beim Sommerfest am Silbersee am 27. August open air. Nachdem das Protokoll der letzten JHV verlesen und genehmigt wurde, folgten die Jahresberichte des 1. Vorsitzenden, der 1. Stabführerin, des Rechnungsführers Kaan Kurtoglu und des 1. Kassenprüfers Stefan Bierwirth. Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung der JHV waren Neuwahlen des Vorstandes.

Viele Wiederwahlen

Gewählt wurden: 2. Vorsitzende Jessika Stein, 1. Stabführerin Janina Zucker, 2. Stabführer Peter Mönnich, Schriftführer Sascha Reuter , Übungsleiter Flötisten Janina Zucker/Peter Mönnich, Übungsleiter Trommler Sascha Reuter, Pressewartin Nicole Kurth, Instrumentenwartin Regina Hellmann, Jugendwarte Jan Peinemann und Florian Päckers sowie Fähnrich Markus Bäcker. Zur 2. Kassenprüferin wurde Vera May gewählt.

Erste Frau im Ehrenrat

Nach fünf Jahren Amtszeit standen auch die Neuwahlen des Ehrenrates an. Helmut Wegner, Jürgen Geile, Wolfgang May und Willi Erhardt werden diesen künftig wieder besetzen. Erstmals wurde ein weibliches Mitglied zur Wahl in den Ehrenrat vorgeschlagen und auch gewählt: Der Verein freut sich, dass Melanie Behre neben ihrer 45-jährigen aktiven Mitgliedschaft die Wahl angenommen hat. Der stellvertretende Bürgermeister Willi Erhardt richtete Grüße der Gemeinde aus und hatte eine kurze Rede vorbereitet, in der er auch aktuelle Infos aus der Gemeinde bekannt gab.

Abschließend wurden die Termine für die Saison 2022/2023 bekanntgegeben, die wie immer auch unter www.spielmannszugwulften.de zu finden sind. So plant der Verein am 20. August ein Jugendzelten, am 27. August das Sommerfest am Silbersee sowie die Chargenübergabe Edemissen am 17. September und das Bergfest Altenau am 18. September.