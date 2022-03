„Waffeln statt Waffen“: Erneut sammelten auch die Schüler des EMAG unter diesem Motto Spenden für die Menschen in der Ukraine.

Herzberg. Feuerwehr, KiJu, EMAG, Helfende Hände: Mehrere Spendenaktionen für Menschen in der Ukraine finden in den vergangenen Tagen in und um Herzberg statt.