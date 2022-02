Ukraine und Corona – „schwierige Zeit, um Karneval zu feiern“

Kreative Kostüme und ein Faschingsumzug: Der Karneval leidet seit zwei Jahren unter der Corona-Pandemie. Lange Zeit ist es her, dass Teilnehmer wie hier 2020 in Hörden die Gruppe „Textmarker“ an einem Umzug teilnehmen konnten. Hoffnungsvoll blicken Clubs auf die kommende Saison.

Es ist die Zeit der Narren, der Unbeschwertheit und des Feierns – eigentlich. Doch die Pandemie macht es Faschingsfreunden und den Clubs seit zwei Jahren schwer. Hygienemaßnahmen, die Besucherzahlen stark einschränken, machen Planungen ebenso unsicher wie die Aussicht auf eine völlige Absage der Feierlichkeiten. Der Sommer vergangenen Jahres machte vielen Faschingsclubs Hoffnung auf eine mögliche Saison – jedoch vergebens, wie sich im Winter mit steigenden Inzidenzen herausstellte.

Und auch nun, kurz vor dem Rosenmontag, erschüttert der Angriff Russlands auf die Ukraine die gesamte Welt und bewegt große Faschingszüge wie in Köln dazu, ihre Veranstaltungen abzusagen und in Friedensdemonstrationen umzuwandeln. Wie lokale Faschingsclubs mit der schwierigen Zeit umgehen und was sie geplant haben, berichten sie im Gespräch mit dem Harz Kurier.

PCC mit Umzug am Sonntag

„Am Donnerstagabend fand die Altweiberfastnacht nach Absprache mit der Gemeinde und unter den geltenden Regeln statt“, berichtet Holger Ahrens, 1. Vorsitzender des Pöhlder Carneval Clubs (PCC). Die vergangenen zwei Jahre unter Corona seien für die Mitglieder des Faschingsvereins sehr schwierig gewesen. „Man merkt auch einfach, dass die Leute aktiv werden wollen – sie wollen etwas auf die Beine stellen“, betont er.

Natürlich sei die Entscheidung, so Ahrens, nicht leichtsinnig gefällt worden. „Wir haben lange überlegt und uns mit der Stadt abgestimmt. Da nun ja bereits wieder erste Konzerte geplant werden und auch Reisebusse wieder fahren, dachten wir uns: Jetzt können und müssen wir wieder etwas machen.“ So wird der Verein am Sonntag mit dem Prinzenwagen ab 14 Uhr durch die Gemeinde Pöhlde fahren und Kamellen, also Bon-Bons, an Zuschauer verteilen. „Hier handhaben wir es natürlich wie auch im Club: Wer möchte, ist herzlich zum Anschauen eingeladen, wer nicht möchte, muss sich nicht beteiligen“, betont Ahrens.

Er sei froh, dass nun doch kleinere Veranstaltung möglich sind. „Zugegebenermaßen hatten wir mit Blick auf diese Saison ohnehin keine Hoffnungen. Wir haben auch so gut wie alles abgesagt.“ Denn Veranstaltungen wie der Rosenmontag seien mit einem massiven Planungsaufwand verbunden. „Sobald der eine Rosenmontag erfolgreich gefeiert wurde, wird direkt der für nächstes Jahr geplant“, erzählt er. Dabei bringe jedes Vereinsmitglied eine Eigenleistung von rund 100 bis 200 Euro ein. „Wenn das dann auf ohnehin wackeligen Beinen steht, muss man sich die Planung zwei Mal überlegen.“

Auch angesichts der Absage des Kölner Faschingszuges aufgrund der Angriffe Russlands auf die Ukraine habe man lange überlegt. „Wir haben uns schließlich aber dazu entschlossen, mit dem kleinen Umzug am Sonntag ein Zeichen setzen zu wollen und den Leuten zumindest für kurze Zeit etwas Freude zu schenken“, betont Holger Ahrens. Während der Faschingsclub in dieser Saison das plant, was im Rahmen der Auflagen möglich ist, blicke man hingegen positiv auf die nächste Saison: „Wir werden ab Rosenmontag mit den Planungen des nächsten Rosenmontages 2023 beginnen und blicken optimistisch auf einen guten Start in den Fasching am 11. November“, erklärt der 1. Vorsitzende.

30-jähriges Bestehen zu Pfingsten

„Vergangene Woche haben einige unserer Gardemädchen in Kostüm unsere Festzeitschrift in ganz Wulften verteilt – inklusiver strahlender Kinderaugen“, erzählt Frauke Kaliner, 1. Vorsitzende des Wulftener Carneval Clubs. Denn gerade für die 50 Mädchen der vier Club-Garden seien die vergangenen zwei Jahre alles andere als leicht gewesen. „Sie haben geprobt und geprobt, letztendlich mussten jedoch fast alle Veranstaltungen ausfallen – sogar unser digitaler Büttenabend im vergangenen Jahr“, schildert Kaliner.

So habe der Carneval Club wenig optimistisch auf die aktuelle Saison geblickt: „Bis kurz vor Weihnachten hatten wir noch die Hoffnung, unser Fest veranstalten zu können. Denn im Gegensatz zu anderen Gemeinden machen wir nur zu Jubiläen, also alle fünf Jahre, einen großen Umzug und organisieren diesen eine Woche vor dem offiziellen Karnevalswochenende, damit wir auch die Möglichkeit haben, andere Clubs zu besuchen“, erklärt die 1. Vorsitzende.

Doch noch vergangenes Jahr musst die Vorstandschaft die Reißleine ziehen. „Ein Umzug wäre im Januar angesichts der schwierigen Pandemie-Lage unmöglich gewesen“, erklärt Frauke Kaliner. Stattdessen habe sich der Club auf die Organisation einer anderen Feier fokussiert: „Die Vorbereitungen für die Feier unseres 30-jährigen Jubiläums laufen derzeit auf Hochtouren.“

Stattfinden soll das Fest an Pfingsten mit zwei Büttenabenden, je am Freitag und Samstag, und einem großen Wagenumzug mit Open-End Zugparty am Pfingstsonntag. „Die Mädchen haben dafür bereits wieder ihr Training aufgenommen und bereiten sich vor“, so Kaliner. Eine Besonderheit ergibt sich bereits jetzt für die Feier: „Da sich das Schützenhaus, in dem wir sonst feiern, derzeit in der Modernisierung befindet und deshalb nicht genutzt werden kann, müssen wir die Feierlichkeiten in einem Zelt durchführen.“ Dies sei, anders als im vertrauten Schützenheim, organisatorisch eine völlig neue Aufgabe, so die Vorsitzende.

Die Wulftener Gardemädchen haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Festzeitschrift kostümiert zu verteilen. Foto: Wulftener Carneval Club / WCC

Ähnlich optimistisch wie auf das Jubiläum zu Pfingsten blickt der Wulftener Carneval Club auf die kommende Saison: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir auch dann noch ohne unser Schützenhaus auskommen müssen, aber wir sind guter Dinger, dass wir dann wieder den Fasching anständig feiern können.“

„Fasching at home“

Gänzlich abgesagt hat der Elbingeröder-Faschingsclub seine diesjährigen Faschingspläne, darunter seine „25+1“-Feier, die eigentlich in diesem Jahr das bereits abgesagte 25-jährige Jubiläum aus 2021 nachholen sollte. „Am Donnerstag waren der Vorstand und einige Mitglieder des Vereins dafür in Elbingerode unterwegs und haben Faschingstüten für einen ,Fasching at home’ an unsere Vereinsmitglieder ausgeteilt“, berichtet Kevin Minne, Pressewart des Elbingeröder-Faschingsclubs.

In den Paketen befinden sich, wie er weiter erzählt, verschiedene Schminkanleitungen und ein passendes Set mit Farben. „Eigentlich hatten wir auch geplant, Einwegkameras mit einzupacken, diese kamen aber leider nicht mehr rechtzeitig an.“ Ziel der Aktion ist es, den Mitgliedern eine Möglichkeit zu geben, sich trotzdem schick für den Fasching zu machen, ein Bild im Kostüm zu knipsen und dieses mit anderen Einsendungen zu sammeln. „Bereits am Donnerstagabend bekamen wir dann schon erste Einsendungen.“

Doch auch Anwohner erhielten eine kleine Faschingstüten, „als Lebenszeichen unseres Vereins“, erzählt Minne. So habe der Faschingsclub auch den diesjährigen 11. November ins Auge gefasst. „Natürlich kann man derzeit noch nicht sagen, wie die Lage bis dahin aussehen wird, aber wir wollen optimistisch bleiben“, betont der Pressewart.

Den Fasching verschieben

„Es ist eine schwierige Zeit, um Karneval zu feiern“, sagt Johanna Gropengießer, Pressewartin des Hördener Carneval Clubs (HCC). Denn neben Corona mache die Lage in der Ukraine ein unbeschwertes Feiern des Karneval selbstverständlich unmöglich. Faschingsaktionen, so Großengießer weiter, habe man mit Blick auf die Pandemie für diese Saison ohnehin nicht geplant. „Lediglich eine Sitzung für die Neubesetzung der Ämter haben wir abgehalten.“

Dafür heißt es für den HCC im September: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“. „In diesem Jahr wird unser Verein 50 Jahre alt. Da wir dieses Jubiläum angesichts der langen Zeit nicht unter den Tisch fallen lassen wollen, verschieben wir den Fasching einfach auf den September“, erklärt die Pressewartin.

Dafür stecke man bereits mitten in den Vorbereitungen: „Wir planen eine Party, einen Umzug und den Kinderkarneval.“ Da sich das Wetter im September natürlich anders verhalte als im Februar, so Gropengießer, plane man die Party mit Livemusik und Eintritt in der Halle stattfinden zu lassen und den festlichen Umzug an die frische Luft zu verlegen.

„Mit Blick auf die Jubiläumsfeier im Winter sind wir sehr optimistisch gestimmt – die Infektionszahlen gehen ja bereits zurück und größere Lockerungen sind angekündigt“, erklärt die Pressewartin. Zudem sei mit Blick auf den vergangenen September das Infektionsgeschehen in dieser Zeit ohnehin tendenziell rückläufig. Wie es sich mit der Faschingssaison für das Jahr 2023 verhalten wird wisse der Verein derzeit noch nicht. Das liegt allerdings nicht primär an der Pandemie, wie Johanna Gropengießer verrät: „Da wir uns derzeit voll auf die Vorbereitung unserer Jubiläumsfeier konzentrieren, haben wir uns noch nicht wirklich mit der kommenden Saison beschäftigt.“