Charkiw. Der Herzberger Anton Berg berichtet über seine Großmutter und die russischsprachige Stadt Charkiw in der Ukraine, in der er geboren wurde.

Ukraine-Krieg Explosionen am Telefon: Harzer sorgt sich um Oma in der Ukraine

Der Krieg in der Ukraine, er berührt die Menschen auch in unserer Region – und das ganz direkt und mittelbar. So wie Anton Berg, der Anfang der 90er in Charkiw geboren wurde und in der Millionenstadt im Osten des Landes seine ersten Lebensjahre verbracht hat. „Mein Vater ist Russland-Deutscher, meine Mutter russisch“, erklärt der Herzberger. Die Verbindung in die alte Heimat ist dabei weiterhin gegeben. „Meine Oma wohnt direkt in der Stadt, sie wird dieses Jahr 75 Jahre alt“, erzählt er.

Charkiw liegt rund 40 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt und war eines der ersten Ziele. „In der Nacht des Angriffs ist sie aufgewacht und war völlig aufgewühlt. Inzwischen hat sich das etwas gelegt, aber natürlich ist sie sehr angespannt“, berichtet Berg. In der ganzen Stadt seien Gewehrschüsse und Explosionen zu hören gewesen, besonders aus Gebieten mit militärischer Relevanz. „Nachbarn haben ihr auch erzählt, dass in den Industriebereichen russische Panzer gesichtet wurden.“

Explosionen am Telefon

Am Donnerstag konnte die Familie von Deutschland aus mit der Oma telefonieren, auch wenn die Verbindung nicht besonders gut war. „Beim Telefonat hat man im Hintergrund auch Explosionen gehört, wobei es bei uns eher wie ein lautes Knacken ankam. Oma hat dann berichtet, was die Geräusche verursacht hat. Wenn man weiß, was es ist, ist das sehr erschreckend“, sagt Berg, der noch ein bisschen Russisch spricht. Zum Glück sei seine Oma noch am Mittwoch einkaufen gewesen, am Donnerstag waren die Geschäfte entweder schon geschlossen oder es hatten sich lange Schlangen gebildet – und das vor den Türen, im Lärm der Explosionen.

Ein zerstörtes russisches Militärfahrzeug mit Mehrfachraketenwerfern ist am Stadtrand von Charkiw zu sehen. Foto: Vadim Ghirda / dpa

Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine und traditionell eine russischsprachige Stadt. Ukrainisch wird kaum gesprochen, russisch ist auch als Amtssprache anerkannt. Schon die Grenzziehung nach dem Ende der UdSSR sei durchaus problematisch gewesen. Die Menschen der Region fühlten sich eher dem Nachbarland zugehörig, hatten sich mit der bisherigen Situation aber gut arrangiert. „Ich glaube, der Krieg löst daher dort auch ein anderes Gefühl der Angst aus als zum Beispiel in Kiew“, vermutet Berg, wenngleich er zugibt, dass das eher eine Beobachtung aus der Ferne ist.

Seit 2005 in Herzberg zu Hause

Seit der Auswanderung, als er im Vorschulalter war, hat er die Ukraine nicht mehr besucht. „Wir sind damals zunächst nach Herzberg zu Verwandten gekommen“, erinnert er sich. Die Auswanderung habe vor allem wirtschaftliche Gründe gehabt, doch nicht nur. „Für Papa als Russland-Deutscher war es alles andere als leicht, in der Ukraine gesellschaftlich voll akzeptiert zu werden.“ Über mehrere Stationen in Deutschland führte die Familie der Weg schließlich 2005 endgültig in die Welfenstadt. „Ich bin froh, dass wir jetzt hier sind“, unterstreicht Berg.

Seine Mutter war einige Male in der Ukraine, meist aber kam die Oma zu Besuch nach Deutschland. „Später, zu Abiturzeiten, war ein Besuch in Charkiw keine Option mehr“, sagt Berg und erklärt: „Ich habe noch die ukrainische Staatsbürgerschaft, wenn auch keinen Pass. Trotzdem bestand die Gefahr, dass ich dann zum Wehrdienst im Land hätte bleiben müssen.“

Eskalation kam überraschend

Dass die Lage in den vergangenen Tagen so eskaliert sei, habe ihn überrascht: „In den Grenzgebieten war es schon immer schwierig, insbesondere seit 2014. Aber dass es jetzt bis nach Kiew geht, daran hätte ich nie gedacht. Das ist krass und unverständlich. Man hat schon länger gesehen, dass Putin die Truppen anrücken lässt, aber ich dachte, da geht es nur um das Demonstrieren von Stärke.“

Die Frage nach einem dauerhaften Frieden in der Region sieht Berg schwierig. „Das wird alles andere als einfach“, betont der Herzberger. „Es geht bei dem Krieg nicht um die Menschen und das, was sie wollen, sondern um andere Dinge.“ Allem vorangestellt sind aber momentan besonders die Gedanken an die Großmutter und die Hoffnung, dass sie, genau wie alle Bekannten der Familie, die noch in Charkiw und der Ukraine leben, den aufziehenden Krieg wohlbehalten überstehen.