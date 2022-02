Führungswechsel bei der Polizei: Stephan Glaser übernimmt

Zum Monatsanfang hat es an der Spitze der Herzberger Polizei einen Wechsel gegeben: Polizeihauptkommissar Stephan Glaser wird für ein Jahr die Dienstgeschäfte vom bisherigen Stationsleiter, Polizeihauptkommissar Frank Grube, übernehmen, der für die Zeit in den Behördenstab der Polizeidirektion Göttingen wechselt.

„Als sich für mich ganz spontan die Möglichkeit ergab, die Polizeistation Herzberg als verantwortlicher Dienststellenleiter zu übernehmen, habe ich nicht lange überlegen müssen. Dank meines Vorgängers darf ich eine sehr gut funktionierende Dienststelle mit engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leiten“, betont Stephan Glaser.

Fast 30 Dienstjahre

Der neue Leiter der Polizeistation ist 49 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter. In seinen fast 30 Dienstjahren hat er zehn Jahre in der Bereitschaftspolizei und zehn Jahre im Einsatz- und Streifendienst in Göttingen gearbeitet. In den letzten fünf Jahren war er als Dienstabteilungsleiter beim Polizeikommissariat Duderstadt tätig.

Der Leiter des Polizeikommissariats Osterode, Heiko Fette, dem die Polizeistation Herzberg untersteht, zeigt sich zufrieden mit der Personalauswahl: „Insbesondere angesichts der aktuellen Vielzahl versammlungsrechtlicher Aktionen bin ich froh, dass wir mit Stephan Glaser eine erfahrene Führungskraft für Herzberg gewinnen konnten, die nahtlos an die Arbeit von Frank Grube anschließen kann.“