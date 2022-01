EMAG informiert Eltern und Schüler der 10. Klassen

Am Montag, 7. Februar, lädt das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium um 19.30 Uhr zu einer Informationsveranstaltung über die gymnasialen Oberstufe als Online-Veranstaltung ein. Die Eltern der Schüler, die noch nicht das EMAG besuchen, werden gebeten, sich bis zum 4. Februar per E-Mail anzumelden. Die Schülerinnen und Schüler des EMAG erhalten einen Anmeldungslink über Iserv.

Der Eintritt in die gymnasiale Oberstufe ist für alle Schülerinnen und Schüler offen, die am Ende des Schuljahres den erweiterten Sekundarabschluss I erreicht haben. Alle, die beabsichtigen, im Schuljahr 2022/23 die Oberstufe am EMAG zu besuchen, sind zusammen mit ihren Eltern herzlich willkommen. Es werden Informationen zum Aufbau der gymnasialen Oberstufe und deren Abschlüsse gegeben.

In diesem Rahmen wird auch über das Profilangebot, bestehend aus Informatik und Philosophie, informiert, das in der Einführungsphase anstelle der zweiten Fremdsprache belegt werden kann.

Eltern der Schüler, die noch nicht das EMAG besuchen, werden gebeten sich bis 4. Februar per E-Mail an andreas.baack@emag-herzberg.de zur Infoveranstaltung anzumelden.