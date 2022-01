Herzberg. In der Helios-Klinik Herzberg/Osterode geht jetzt ein Impf- und Testzentrum an den Start.

Herzberg: In der Klinik impfen und testen lassen

Ab Mittwoch, 26. Januar, können Bürger sich in der Helios-Klinik Herzberg/Osterode impfen lassen. Darüber hinaus werden ab Montag, 31. Januar, wieder kostenlose Schnelltests sowie PCR-Testsfür Selbstzahler angeboten. Termine sind online buchbar.

Um die Impfquote in der Region zu erhöhen, erweitert die Helios-Klinik Herzberg/Osterode die Angebote von Stadt und Landkreis mit einem eigenen Impfzentrum. „Es ist bekannt, dass Impfungen das wirksamste Mittel im Kampf gegen die Pandemie sind. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, die Impfungen in der Bevölkerung weiter voranzutreiben und damit einen weiteren Beitrag in der Pandemiebekämpfung zu leisten“, erklärt Klinikgeschäftsführer Johannes Richter.

380 Corona-Patienten behandelt

In der Herzberger Klinik wurden seit Beginn der Pandemie bereits mehr als 380 Patienten mit Covid-19 behandelt. Für eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung stehen die mRNA-Impfstoffe Biontech und Moderna für Personen ab 18 Jahren zur Verfügung. Kinder und Jugendliche können im Impfzentrum der Klinik vorerst nicht immunisiert werden. Impftermine können ab sofort vereinbart werden

Nach vorheriger Anmeldung erfolgen die Impfungen in der Klinik jeden Mittwoch in der Zeit von 12 Uhr bis 16 Uhr.

Zum Impftermin ist der gelbe Impfausweis, der Personalausweis und möglichst der vorab ausgefüllte Anamnese- und Einwilligungsbogen des RKI mitzubringen.

An vier Tagen pro Woche testen

An vier Tagen in der Woche können sich asymptomatische Bürgerinnen und Bürger ab Montag, 31. Januar, auch wieder kostenfrei per Schnelltest auf das SARS-CoV2-Virus testen lassen. PCR-Tests für Selbstzahler sind ebenfalls möglich. Getestet wird nach vorheriger Terminvereinbarung montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8 bis 16 Uhr.

Mit der Buchung wird ein QR-Code generiert, der bei der Anmeldung vor Ort mit dem Personalausweis vorzuzeigen ist. Nach circa 15 bis 20 Minuten bei Schnelltests und innerhalb von 24 Stunden bei PCR-Tests, erhalten die Getesteten per E-Mail einen Link, der zum Testergebnis führt. Zum Abrufen des Ergebnisses wird der QR-Code erneut benötigt.

Bei Symptomen erst an Hausarzt wenden

Personen, die unter Corona-typischen Symptomen wie Husten, Luftnot, Fieber über 37,8 Grad Celsius und Störung des Geruchs- und/oder Geschmackssinns leiden, werden gebeten, sich zunächst an ihren Hausarzt zu wenden.

Das Impf- und Testzentrum ist in einem Raum der Ebene 1 der Klinik untergebracht. Der Zutritt erfolgt von außen, sodass überflüssige Wege in der Klinik vermieden werden. Der Eingang befindet sich zwischen dem Eingang zur Verwaltung/Dialyse und der Anlieferung und ist ausgeschildert. Das Tragen einer FFP2-Maske in und rund um das Impf-/Testzentrum ist verpflichtend.

Terminvereinbarungen für die Impfungen sind ausschließlich online über die Homepage der Klinik unter https://www.helios-gesundheit.de/kliniken/herzberg möglich. Unter dieser Adresse lassen sich ab 31. Januar auch Testtermine buchen.