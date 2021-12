Weihnachtskonzert des Blasorchesters als Open-Air

„Seit vielen Jahren gehört das Weihnachtskonzert des Blasorchesters Herzberg am 4. Adventssonntag in St. Josef zu einem der kulturellen Höhepunkte im Musikleben unserer Region“, berichtet Professor Dr. Thomas Elbel, einer der „Alterspräsidenten“ des Orchesters. Auch 2021 hätten die Musiker unter Leitung ihres Dirigenten Matthias Müller in intensiver Probenarbeit wieder ein anspruchsvolles Programm für das Weihnachtskonzert erarbeitet – doch aufgrund der 4. Coronawelle musste die fest geplante Aufführung in St. Josef wie schon 2020 wieder abgesagt werden. Die Orchesterleitung und die Musiker entschlossen sich daher, das Konzert am 19. Dezember auf dem Nicolaischulhof als Open-Air-Konzert aufzuführen. Sie wollten damit ein Zeichen setzen: „Wir lassen uns von Corona nicht unterkriegen – die Kultur lebt“.

Die Auftrittsbedingungen waren denkbar schlecht, es regnete und noch vor dem ersten Ton flogen Notenblätter durch den Sturm über den Nicolaischulhof. Nachdem die Noten mit Magneten und Klammern auf den Ständern gesichert waren, kippten auch die kompletten Ständer. „Trotz dieser widrigen Bedingungen konnte den 130 Gästen ein besinnlicher und stimmungsvoller Nachmittag beschert werden“, so Professor Dr. Elbel. Nach den ersten Weihnachtsliedern überraschte Bürgermeister Christopher Wagner Musiker und Gäste, indem er die Niedersächsische Ehrenamtskarte im Namen des Landkreises Göttingen an die Vorstandsmitglieder des Orchesters Natascha Haier, Patricia Weiser-Pfohl, Daniela Müller und Jörg Pfohl überreichte.

Der Alterspräsident erzählt: „Der musikalische Reigen setzte sich mit einer gelungenen Musikauswahl fort, die Kompositionen wurden mit gutem Zusammenspiel dargeboten. Die anspruchsvolle ,Stone Mountain Fantasy’ von Ed Huckeby erhielt verdienten Beifall. Die bekannte Filmmusik ,Gabriels Oboe’ von Ennio Morriconi wurde durch die solistischen Darbietungen von Sara Leder (Oboe) und Andreas Kindermann (Trompete) zu einem Höhepunkt des Open-Air-Konzertes.“ Das Weihnachtskonzert stand unter dem Motto „Von guten Mächten….“ und so habe der Dirigent mit leuchtenden Handschuhen und leuchtendem Stab sein Orchester gekonnt durch die Komposition „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ von Siegfried Fitz geführt. Orchestersprecher Michael Spallek gab kurze Erläuterungen zu den einzelnen Kompositionen und dankte Matthias Müller für seinen langjährigen unermüdlichen Einsatz um das Herzberger Blasorchester.

Müller entschloss sich dann aufgrund der widrigen Umstände das Konzert nicht in gesamter Länge aufzuführen und beendete das Weihnachtskonzert traditionell stimmungsvoll mit „Stille Nacht“.