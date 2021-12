„Safety First“ in Herzberg bietet kostenlose Corona-Tests

Am Markt 16 gibt es in Herzberg ein neues Testzentrum.

Seit Samstag, 18. Dezember, gibt es eine weitere Adresse in Herzberg für kostenlose Corona-Schnelltests, die die Anforderungen der Behörden erfüllt. Trotz Impfstatus/Genesungsstatus bestehen nach derzeitigem Stand noch Teilbereiche des öffentlichen Lebens, in denen ein aktueller PCR-Test zusätzlich zu den Nachweisen verlangt wird. Dies haben etwa Passagiere in Bus und Bahn bei Überprüfungen feststellen müssen.

Um die Test-Situation auch in Herzberg zu entspannen, hat Kim Gökkaya am Marktplatz 16 (ehemaliges Bräunungsstudio) ihr Testzentrum „Safety First“ eingerichtet. Schlicht und zweckmäßig eingerichtet, können gleichzeitig zwei Personen in unterschiedlichen Bereichen nach dem zentralen Einchecken getestet werden. Ohne Kontakt zu Nachfolgenden verlassen Getestete dann den Bereich.

Ergebnis via App oder in Papierform

Nach Überprüfung der entnommenen Probe wird das Ergebnis via Smartphone mitgeteilt. Wer diese Technik nicht nutzt, erhält ebenfalls nach 10 bis 15 Minuten sein Ergebnis auf einem Zertifikat in Papierformat. Beide Zertifikate haben 24 Stunden Gültigkeit.

Für Berufstätige, die nach einem Wochenende am Montag ihrem Arbeitgeber einen aktuellen Test vorlegen müssen, wird eine verbraucherfreundliche Lösung angeboten. Nach Absprache können die Betroffenen sich sonntags zwischen 16 und 18 Uhr bei „Safety First“ testen lassen. Mit diesen zeitlichen Regelungen will man die in Sozialen Medien häufig angeprangerten „Warteschlangen“ verhindern, so das Team von „Safety First“.

Geöffnet hat die neue Teststelle montags bis samstags von 8.30 bis 12.30 und von 14.30 bis 18 Uhr sowie zusätzlich sonntags von 16 bis 18 Uhr.

Anmeldungen sind im Internet unter www.safety-first-testzentrum.de möglich.

