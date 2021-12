Volontärin aus Toulouse arbeitet in Esperanto-Bibliothek Herzberg

In den vergangenen fast 50 Jahren hat sich die Weltsprache Esperanto immer mehr in Herzberg am Harz eingerichtet. Zunächst als „Esperanto-Gesellschaft Südharz“ seit 1976 und dann seit 2003 als „Esperanto-Centro“ machten Peter Zilvar und ab 2004 auch Szofia Korody die Stadt Herzberg als die „Esperanto-Stadt“ weltweit bekannt.

Immer mehr Esperanto-Freunde und Vereine auf der ganzen Welt haben in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur zu dem „Centro“ Kontakt aufgenommen, sondern waren auch zu Besuch in Herzberg und in der Umgebung. In der Vergangenheit nutzen auch junge Leute gern die Gelegenheit, in Herzberg tiefere Einblicke in die Weltsprache zu gewinnen. Aktuell gibt es im Zentrum wieder eine Volontärin.

Dass Besucherinnen und Besucher ihre Eindrücke aus dem Herzberger Zentrum daheim weitergegeben haben, zeigt sich auch dadurch, dass häufig neue Esperanto-Freunde nach Herzberg kommen. Dazu zählten hochrangige Professoren aus Japan, Esperanto-Freunde aus Havanna, die eine Patenschaft mit Herzberg anstrebten, und viele andere mehr.

Herzberg ist in Rotterdam ein Begriff

Auch in der Weltzentrale des Esperanto-Bundes in Rotterdam/Niederlande ist das „Esperanto-Centro Herzberg“ schon lange ein feststehender Begriff und eine gute Adresse für Seminare und Treffen in einem geeigneten Bereich, in dem man auch willkommen ist. Zuletzt fand ein Seminar mit internationaler Besetzung in Herzberg statt (wir berichteten).

„Bis vor einigen Jahren hatten wir häufiger Praktikanten und Volontäre zu Gast, die jeweils einige Monate hier im Esperanto-Zentrum blieben. Die Gäste kamen unter anderem aus Südkorea, Litauen, Polen, England und der Slowakei,“ sagte Peter Zilvar in einem Gespräch. Derzeit hospitiert wieder eine Volontärin im Esperanto-Zentrum in Herzberg.

Jade Joannot stammt aus dem Raum Paris und zog im vergangenen Jahr nach Toulouse um. In einem Gespräch erklärte sie ihre Aufgaben während des Aufenthaltes von September 2021 bis Januar 2022. Sie habe Literatur, Philosophie und Linguistik an einer Universität in Frankreich studiert und im vergangenen Jahr ein Diplom in Linguistik erhalten, sagte Jade Joannot.

Esperanto kannte sie seit ihrem Studium, gelernt habe sie die Weltsprache als Volontärin im Esperanto-Kultur-Zentrum in Toulouse. Das Zentrum habe auch ihre Entsendung nach Herzberg organisiert. Hier arbeite sie als „Erasmus+-Volontärin“ in der gut sortierten Bibliothek des Zentrums. In erster Linie sortiere und katalogisiere sie Bücher, Zeitschriften und andere Materialien, so die Volontärin.

Hospitantin leitet auch Sprachkurse

Allwöchentlich nimmt sie an Clubtreffen und Internettreffen (per Zoom) des Herzberger Esperanto-Klubs (ICH) teil. Im November hat sie hier einen Esperanto-Sprachkurs geleitet. Aktiv nimmt sie an Veranstaltungen und Treffen teil, die durch das hiesige Zentrum mit „Erasmus+-Partnern“ aus sechs verschiedenen Ländern organisiert werden, so auch Anfang Oktober 2021 in Herzberg.

„Aktiv habe ich dabei unter anderem an den Diskussionen der wissenschaftlichen Vorträge teilgenommen“, so Jade Joannot. Auch hilft sie der Esperanto-Jugend bei Veranstaltungen. Unter anderem konnte sie von Herzberg aus an einem Seminar der Deutschen-Esperanto-Jugend (TEJO) in Dänemark teilnehmen.

In Herzberg und Umgebung habe sie inzwischen einiges an Sehenswürdigkeiten erkundet. Wegen der Corona-Pandemie war zu ihrem Bedauern mehr bisher nicht möglich. Weitere Stationen im kommenden Jahr werden voraussichtlich Ungarn und Polen sein, sagte Jade Joannot.