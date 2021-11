Neue Einrichtung für das Wulftener Trauzimmer

Über eine großzügige Spende für das Trauzimmer des Heimat- und Geschichtsvereins Wulften freuten sich die neue Bürgermeisterin und zweite Vorsitzende des Vereins, Elvira Schaper und die Standesbeamtin der Samtgemeinde Hattorf, Beate Brakel.

Familie Otto Lohrengel aus dem Pfarrwinkel in Hattorf hat dem Heimat- und Geschichtsverein eine komplette Wohnzimmereinrichtung als Leihgabe überlassen.

40 Jahre lang keine Trauung

Die wahrscheinlich aus der Kaiserzeit um 1870 stammenden und mit aufwendiger venezianischer Schnitzerei verzierten Stücke werten das Trauzimmer erheblich auf. Nachdem 40 Jahre lang keine Trauungen in Wulften mehr stattgefunden hatten, wurde auf Initiative der Standesbeamtin Beate Brakel und des Heimat- und Geschichtsvereins 2016 die Möglichkeit geschaffen, sich auch hier in Wulften in der Heimatstube im ehemaligen Spritzenhaus, das Ja-Wort zu geben.

Seit dieser Zeit fanden hier schon einige Trauungen statt. Sogar ein Termin am 2. Februar 2022 (2.2.22) kann noch angefragt werden. Ein Termin, der bei vielen Standesämtern schon ausgebucht ist.